Tale e Quale Show 2023 chi ha vinto ieri sera 29 settembre: classifica

Pari merito ieri sera a Tale e Quale Show 2023 nella puntata del 29 settembre: a fare la differenza il voto social

Anche nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2023 ieri sera 29 settembre a contendersi la vittoria sono stati Ilaria Mongiovì nei panni di Noa, Luca Gaudiano che ha interpretato Francesco Sarcina e Lorenzo Licitra che invece ha imitato Harry Styles. Niente da fare per gli altri concorrenti che nonostante la buona volontà e qualche performance sopra la sufficienza non riescono ad avvicinarsi al livello dei tre che sembrano destinati a dominare l’edizione 2023 dello show condotto da Carlo Conti. La prima ad esibirsi è stata Jo Squillo che ha imitato Patty Pravo in Il Paradiso, performance che non ha convinto Malgioglio che non ha visto nemmeno il purgatorio. Nulla da fare anche per Ginevra Lamborghini nei panni di Angelina Mango, una rivelazione per Panariello, un ananasso per il solito Cristiano. Alex Belli continua il suo percorso ma non offre guizzi con l’imitazione di Ligabue in Piccola Stella Senza Cielo con tanto di dedica a Delia Duran. Cristiano Malgioglio sentenzia di non aver sentito emozione. Ieri sera 29 settembre a Tale e Quale Show Pamela Prati ha imitato Wanda Osiris ma l’attenzione è stata catturata da Panariello che per fermare Flavio Insinna, imitato da Ubaldo Pantani, ha nominato Pino Insegno colui che presenterà L’Eredità. Standing ovation per Scialpi nei panni di Renato Zero ne Il Carrozzone e apprezzamento da tutti e quattro i giudici. Momento comico di Paolonatoni e Cirilli questa volta in compagnia di Biagio Izzo per formare i Bee Gees, mentre le polemiche tra pubblico e Malgioglio scattano per il giudizio a Jasmine Rotolo che ha imitato Irene Cara. Grande esibizione per tutti tranne che per il cantautore che ha giudicato stridula la voce della figlia d’arte. Standing ovation per Luca Gaudiano nei panni di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, buoni giudizi anche per Maria Teresa Ruta che ha imitato Gigliola Cinquetti e poi altre due standing ovation. Una a Lorenzo Licitra che ha cantato Sign o the times di Harry Styles, l’altra per Ilaria Mongiovì che ha imitato Noa in Beautiful that way e ha emozionato Loretta Goggi.

Tale e Quale Show ieri sera 29 settembre: classifica

Chi ha vinto Tale e Quale Show ieri sera 29 settembre è stato deciso dai voti social dopo quanto scelto dai concorrenti e dai giudici. Grande successo per Pamela Prati che ottiene cinque punti dai colleghi Jo Squillo, Alex Belli, Paolantoni-Cirilli e Jasmine Rotolo. Ginevra Lamborghini premia Alex Belli, mentre Scialpi dà i suoi cinque punti a Maria Teresa Ruta. Cinque punti anche a Jasmine Rotolo da Pamela Prati, Lorenzo Licitra da Gaudiano, Ilaria Mongiovì da Maria Teresa Ruta, Ginevra Lamborghini da Lorenzo Licitra e Gaudiano dalla Mongiovì. Verdetti sostanzialmente simili per i giudici che sul podio mettono i soliti tre favoriti per la vittoria finale. Panariello, Goggi e Malgioglio mettono al primo posto Licitra, mentre Ubaldo Pantani sceglie la Mongiovì. Alla fine a fare la differenza sono i voti social con 5 punti per Elettra Lamborghini, 3 per Ilaria Mongiovì e 1 punto per Gaudiano. Infatti chi ha vinto ieri sera 29 settembre la puntata di Tale e Quale Show sono stati a pari merito Ilaria Mongiovì e Lorenzo Licitra che hanno imitato rispettivamente Noa e Harry Styles. Questa la classifica finale:

Ilaria Mongiovì e Lorenzo Licitra 64

Luca Gaudiano 57

Jasmine Rotolo 53

Pamela Prati 49

Ginevra Lamborghini 46

Maria Teresa Ruta 44

Scialpi 40

Alex Belli 38

Jo Squillo 29

Paolantoni Cirilli 20