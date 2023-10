Amici 2023 Lil Jolie chi è cantante di Rudy Zerbi: ha già un contratto

Lil Jolie, nome d’arte di Angela Ciancio, 23 anni di età è una cantante di Amici 2023 scelta da Rudy Zerbi

Mora, occhi azzurri e voce rock, Lil Jolie ha già conquistato una fetta di fan di Amici 2023 entrando nella scuola di talenti come cantante di Rudy Zerbi. Nata a Caserta il 29 marzo del 2000 sotto il segno dell’Ariete, il vero nome di Lil Jolie è Angela Ciancio, si chiama così perché da adolescente dopo aver visto il film Ragazze Interrotte si è innamorata artisticamente di Angelina Jolie. Dopo aver frequentato le scuole del suo paese si iscrive all’Università ma l’unico suo obiettivo è sfondare nel mondo della musica, infatti a differenza di quanto si possa immaginare ha già un curriculum ricco e non esordisce quindi come una semplice allieva. Due anni fa veniva pubblicato il suo singolo Panico successivo al suo primo album Bambolina. Dopo pochi mesi esce il suo brano più famoso Regole in duetto con Carl Brave e tra l’altro Lil Jolie non solo ha da tempo una casa discografica, la Sugar, ma può vantare anche un discreto numero di riproduzioni su Spotify visto che fa musica ufficialmente da quattro anni. Musicista, suona la chitarra una delle sue più grandi passioni. Una piccola curiosità su di lei: prima del contratto con la Sugar era con la Warner, segno di un talento che è stato già osservato dagli addetti ai lavori e considerato all’altezza della situazione.

Amici 2023 Lil Jolie età e Instagram

Da adolescente aveva il desiderio di evadere per far esplodere creatività e non restare legata alla provincia. Il suo estro creativo nasce da Napoli come dichiarato in un’intervista di qualche anno fa a Vanity Fair. Ha esordito con il rap ma oggi si sente più rock e anche cantautrice definita voce della generazione Z perché cerca di essere portavoce della fragilità e dell’insicurezza tipica di questa fascia d’età cercando di essere sempre aperta nei suoi testi. Molti credono che Lil Jolie abbia partecipato a X Factor ma il suo primo talent è Amici 2023 che però in passato aveva rinnegato. Sempre a Vanity Fair aveva infatti dichiarato che “i talent non mi sono mai piaciuti, non li farei”. Un’idea che ora sembra cambiata dato che ha partecipato alle selezioni di Amici di Maria De Filippi per poi essere presa nella nuova classe di questa edizione grazie a Rudy Zerbi che ha voluto lei come elemento della sua squadra. Tra gli artisti con cui vorrebbe collaborare c’è Mecna ha realizzato il suo desiderio di fare un duetto con Carl Brave. Su Instagram Lil Jolie ha 30 mila fan destinati a crescere con il suo percorso all’interno della scuola e non si sa se è fidanzata o single anche perché nel suo profilo non ci sono scatti della sua vita privata ma solo ed esclusivamente del suo lavoro come cantante e musicista. Subito dopo l’ingresso nella scuola ha catturato l’attenzione di Irama che nella gara di canto della seconda puntata del daytime l’ha premiata come la migliore e l’ha definita magnetica per la sua capacità di interpretare le canzoni.