Cuori 2 muore Cesare Corvara interpretato da Daniele Pecci? La disgrazia

La prima stagione di Cuori termina con Cesare Corvara in pericolo di vita: morirà o no Daniele Pecci nella seconda stagione?

Fiato sospeso, apprensione e adrenalina sono queste le sensazioni vissute dai fan di Cuori quando ha visto nel finale della prima stagione il chirurgo Andrea, interpretato da Matteo Martari, pronto a operare a cuore aperto il nemico Cesare Corvara. Sono passati anni per riuscire a scoprire la verità sulla sorte di uno dei grande protagonisti del cast che da marito di Diana si è ritrovato ad essere un uomo che ha tradito e che è stato tradito. In questa stagione il personaggio del dottor Corvara avrà una vera e propria trasformazione nella trama, non si vedrà più la sua vita sentimentale come fil rouge della narrazione piuttosto quella professionale, una lotta faccia a faccia con un volto noir che vuole distruggere i valori dell’ospedale Le Molinette di Torino: il terribile primario Andrea Mosca. Lo avrete capito da soli il destino di questo personaggio dato che stiamo parlando di cosa succederà nella seconda stagione della fortunata serie della domenica sera di Raiuno ispirato alla vera storia del reparto di cardiochirurgia di Torino. Il dottor Corvara interpretato da Daniele Pecci non muore in Cuori 2 almeno nella prima puntata. Il funerale che fa da sfondo all’inizio dell’episodio che inaugura la nuova stagione è quello del padre biologico di Diana, ex moglie di Corvara interpretata da Pilar Fogliati. Un risvolto molto astuto da parte degli sceneggiatori che hanno preferito che restasse ancora per un po’ Daniele Pecci perché anche se ormai non è più il rivale d’amore di Matteo Martari, ha nelle sue mani il futuro de Le Molinette ed è quindi funzionale allo sviluppo della narrazione che non può svilupparsi esclusivamente sulle vicende sentimentali di medici e infermiere che popolano la struttura.

Cuori 2 chi è il vero dottore Cesare Corvara

Non è escluso però che il personaggio interpretato da Daniele Pecci possa uscire di scena dato che una volta chiusa la vicenda con il dottor Mosca ci sarebbe poco da dire sul personaggio. Queste però sono solo supposizioni e non anticipazioni ufficiali su Cuori 2. Nella realtà il vero primario a cui è ispirato il personaggio di Corvara si chiamava Achille Mario Dogliotti che dopo la seconda guerra mondiale e quindi sulla scia del boom economico degli anni Sessanta ha dato vita alla cardiochirurgia in Italia avendo studiato negli Stati Uniti tutte le pratica fondamentali di questo importante ramo della medicina. Anche l’ultima scena, quella invece dove è protagonista Matteo Martari, la difficile operazione al suo nemico collega è esistita nella realtà. Si tratta sempre del dottor Achille Mario Dogliotti e avvenne nel 1951. Non solo cardiochirurgia per il vero primario di Cuori che portò in Italia anche l’importanza dell’anestesia, infatti si potrebbe definire Dogliotti uno dei principali dottori che hanno fatto sì che nascesse, sempre a Torino, la prima scuola di specializzazione in questo ramo. Il personaggio di Matteo Martari, Alberto Ferraris, è invece ispirato ad Angelo Actis Dato. Una piccola curiosità: il vero figlio di Dato ha fatto da consulente scientifico al cast di Cuori.