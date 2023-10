Cuori riassunto prima stagione: dove eravamo rimasti

Come è finito Cuori, un passo indietro con la trama della prima stagione della fiction per meglio comprendere cosa succede in Cuori 2

La prima puntata di Cuori 2 si apre a nove mesi di distanza dal finale della prima stagione. Sono trascorsi due anni circa da quell’iconica scena che vedeva Alberto Ferraris operare Cesare Corvara mentre le vicende sentimentali del triangolo che vedeva i due medici innamorati di Delia ha trovato un esito particolare. Con il riassunto della prima stagione di Cuori bisogna iniziare da quando il personaggio interpretato da Daniele Pecci crea il reparto di cardiochirurgia presso l’ospedale Le Molinette di Torino con l’obiettivo di mettere in atto il primo trapianto di cuore della medicina italiana. Chiama Delia, interpretata da Pilar Fogliati, e Matteo Martari, ovvero il talentuoso dottor Alberto che però non sa che si tratta dell’ex fidanzato della donna che ama. Nella squadra è presente anche il dottor Mosca, capochirurgo che si rivelerà l’antagonista dei due medici. Il personaggio di Matteo Martari tenta ad ogni costo di riconquistare il cuore di Delia che però è promessa sposa proprio al suo primario che intanto deve fare i conti con l’intemperanze di sua figlia Virginia che costringe a fare tirocinio nel suo reparto dato che è stata sospesa dall’Università. Eravamo rimasti anche con il terribile excursus del personaggio di Luisa, sorella di Alberto che assiste alla morte del loro padre e ha avuto in passato anche un ruolo nella rottura di suo fratello con Delia perché geloso del loro rapporto. In realtà non c’entra niente: Delia e Alberto si sono lasciati perché lui l’aveva tradita. Intanto il personaggio di Pilar Fogliati deve fare i conti con l’invidia e il sessismo.

Cuori prima stagione come è finita

Mosca su suggerimento di sua moglie Elvira trama per incastrare Corvara e diventare lui primario cercando di far sbagliare a tutti i costi la sua donna. Il riassunto della prima stagione di Cuori prosegue con la sorella di Alberto, incinta di uno sconosciuto, che tenta il suicidio e diventa pazza costringendo il medico a farla ricoverare in un manicomio. Per quanto riguarda le vicende sentimentali di Cuori eravamo rimasti con Virginia che prima si fidanza con Fausto e poi si lasciano perché lei non si sente più innamorata. Il dottor Corvara intreccia una relazione extraconiugale con Agata, mentre Alberto e Delia diventano di nuovo amanti nonostante il cardiochirurgo abbia già una fidanzata, l’hostess Karen, conosciuta nel periodo in cui si era trasferito in Svezia per lavoro e per dimenticare il personaggio interpretato da Pilar Fogliati. Sul finale della fiction si scoprirà che la stessa Karen è incinta. Per quanto riguarda come finisce Cuori, la malattia all’aorta tenuta segreta da Corvara, interpretato da Daniele Pecci, nonostante le cure segrete gli procura un malore perché leggendo la tesi della moglie scopre una dedica ad Alberto capendo così che erano fidanzati. Il primario è costretto così a farsi operare proprio lo stesso rivale in amore. La prima stagione termina con l’immagine dei due medici in sala chirurgica con Ferraris che sta per iniziare l’intervento per salvare Corvara. Sullo sfondo invece Serenella decide di abortire ma viene bloccata da Ferruccio che vuole un futuro con lei ma senza sposarla.