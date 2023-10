Federica Pellegrini quando partorisce

Federica Pellegrini aspetta una bimba con suo marito Matteo Giunta, quando partorisce e il racconto della sua prima gravidanza

Federica Pellegrini è incinta di una femmina, l’annuncio è arrivato su Instagram al terzo mese di gravidanza il 26 luglio 2023 e quindi ci si può fare un’idea riguardo a quando partorisce. L’occasione dell’annuncio della nuotatrice in dolce attesa è stato il record mondiale perso sui 200 stile libero, promettendo simpaticamente alla collega Mollie o’Callaghan di riprenderlo tramite la piccola, augurandosi che faccia lo stesso mestiere della mamma. Federica Pellegrini oggi ha 35 anni di età mentre sui marito Matteo Giunta, suo ex allenatore, ha 48 anni. La tanto sognata gravidanza è stata ufficializzata a circa un anno dal loro matrimonio, celebrato lo scorso 27 agosto a Venezia.

L’indiscrezione che vedeva l’ex fidanzata di Filippo Magnini incinta, in realtá, era stata già diffusa dal settimanale Chi prima e dai fan tramite indizi su Instagram poi, come ad esempio un bigliettino di Matteo che salutava le sue donne, scrivendo al plurale. Non era basata così la smentita che aveva provato a fare la stessa Federica sulle colonne del quotidiano La Repubblica. In seguito la Pellegrini ha spiegato il perché di tanta indignazione: al di là della delicatezza della notizia di una gravidanza che va data dalla diretta interessata, secondo la nuotatrice, è molto scorretto attribuire la futura nascita di un figlio commentando l’aspetto fisico di una donna, nel suo caso un pancino sospetto mentre era al mare a fare un giro in canoa con il suo neo marito.

Tornando a fare due conti sulla gravidanza della campionessa olimpica quando partorisce Federica Pellegrini è fine dicembre, massimo inizio gennaio, dovrebbe uscire di conto tra il 20 e il 31 del mese. La data esatta del presunto parto si calcola, infatti, dal giorno dell’ultimo ciclo mestruale a cui si aggiungono 40 settimane. È noto, infatti, e non solo riguardo alla gestazione della 35enne, che non sono nove i mesi di dolce attesa, bensì dieci. La moglie di Matteo Giunta ha spiegato, sempre su Instagram, che il suo essere incinta è stata una scelta ponderata e desiderata, non si certo una casualità. Il futuro papà allenatore di nuoto ha raccontato le gioie della gestazione e sottolineato la felicità della sua consorte. Il desiderio dei genitori è quello che la loro prima figlia pratichi sport, non per forza nuoto ma qualunque esso sia per la sua salute.

Date le origini di Federica Pellegrini e suo marito, la piccola non potrà che essere una veronese Doc, dove oggi vive la coppia, che ha preferito la città natale piuttosto che altre città come Roma e Milano. A gravidanza in corso i coniugi non si sono mai fermati sul fronte lavorativo e hanno inaugurato la Fede Academy a Livigno, in Veneto, che si occupa di seguire a 360 gradi ragazzi e ragazze che si sono posti come obiettivo quello di una carriera nel mondo del nuoto a livello agonistico. Come simbolo della sua ragione di vita Federica Pellegrini ha pubblicato un video dove incinta è comunque in vasca, definendolo “piccoli momenti per noi”.