Vera Gemma mamma chi è Natalia Roberti: una tragica morte

Vera Gemma, figlia del compianto Giuliano, ricorda sua madre Natalia Roberti e la causa della sua morte: chi era la moglie dell’attore

Vera Gemma nata a Roma il 4 luglio 1970 è figlia di due genitori famosi Giuliano Gemma e Natalia Roberti. L’ex partecipante dell’Isola dei Famosi ha deciso di raccontare la sua vita privata in un film dal nome Vera e non poteva mancare il ricordo della sua mamma. Per quanto riguarda la biografia di Natalia Roberti i dettagli sono di difficile reperimento visto che la donna è sempre stata per sua scelta la moglie, prima, di Giuliano Gemma e la madre delle loro due figlie, Giuliana e Vera. E’ noto però un aneddoto sulla sua relazione con l’attore di Angelica. Visto che il marito si era concesso nella sua lunga e importante carriera qualche scappatella con colleghe conosciute sul set, lei ebbe un flirt durante il suo matrimonio, l’unico fugace tradimento confessato dopo la sua morte dalla sua famiglia. Natalia Roberti ebbe una relazione con Marlon Brando, il marito ne era a conoscenza e per questo si innervosiva ogni volta che c’era in tv un film con il famoso attore hollywoodiano di fama internazionale. L’autrice e protagonista del film Vera non ha risparmiato racconti intimi sulla sua famiglia: oltre a quella dei tradimenti, ha raccontato un particolare che ha fatto molto discutere. I suoi genitori avevano, a sua detta, una vera e propria fissazione per la forma fisica a tal punto che uno dei mali peggiori che potessero accadere fosse quello di ingrassare.

Vera Gemma mamma causa morte

La causa della morte della mamma di Vera Gemma non è mai stata ufficializzata ma è sicuramente una malattia improvvisa visto che si è spenta giovanissima nel 1995 quando sua figlia, che oggi ripercorre le orme del padre come attrice, aveva 25 anni. Natalia Roberti di lavoro era una stuntwoman, una delle prime donne a cimentarsi in questa professione che è molto sottovalutata ma essenziale nel mondo del cinema. La fidanzata di Jeda ha fatto così una battuta risultata molto forte a livello mediatico che a quel punto a posto di prendere peso per la sua mamma e il suo papà era meglio drogarsi. Vera Gemma oggi continua con la sua carriera di attrice dopo aver esordito al cinema poco dopo i 20 anni in particolare nelle pellicole di Dario Argento. Durante la lavorazione di questi film, ha stretto una fortissima amicizia con Asia, figlia del grande regista. Oltre alla tragica morte della madre, insieme a sua sorella Giuliana l’attrice ha dovuto piangere anche la morte di suo padre. Giuliano Gemma è morto l’1 ottobre 2013 e la causa della morte è stato un infarto dovuto ad un incidente stradale. In una vecchia intervista l’attore dichiarò che la relazione con la moglie Natalia Roberti era aperta infatti lo lasciava libero di poter avere contatti con altre donne. Anche in questo caso la dichiarazione fece scalpore perché ricca di giudizi sulle colleghe attrici tra cui Ursula Andress e Claudia Cardinale giudicata più appetitosa. Dopo la scomparsa di Natalia Roberti, Giuliano Gemma si è risposato nel 1997 con Barbara Richerme, giornalista nativa di Torino che ha sempre vissuto a Roma.