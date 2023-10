Anticipazioni Grande Fratello 2 ottobre: dormono insieme

Letizia e Paolo sempre più vicini dalle anticipazioni di stasera 2 ottobre del Grande Fratello, una sorpresa per Massimiliano e Anita e chi esce tra Giselda, Grecia, Marco e Valentina

Stasera lunedì 2 ottobre torna il Grande Fratello 2023 e le anticipazioni preannunciano una puntata all’insegna delle decisioni. Probabile che Alfonso Signorini metta alle strette una volta per tutte Vittorio, il modello torinese è nella casa con Anita ed è invece separato da Heidi che a sua volta è nel tugurio con Massimiliano Varrese. Vittorio continua a negare il suo interesse per la bionda imprenditrice dalle origini albanesi che ha definito ancora una volta un’amica, mentre Anita si è lasciata andare ad un momento di sconforto per le dinamiche della casa ma in realtà visto il suo comportamento e l’antipatia nei confronti di Heidi per molti è palese che si sia infatuata di Vittorio e sia gelosa di lui. Che sia stasera 2 ottobre al GF il momento della verità per tutti e tre? Gli spoiler su cosa accadrà in puntata d’altronde vedono anche un avvicinamento tra la bionda Baci e Massimiliano Varrese: lei si è avvicinata a lui per confortarlo essendo l’attore in crisi per la mancanza di sua figlia, mentre gli inquilini nel tugurio sono convinti che l’imprenditrice abbia un interesse per il volto di Carabinieri e che si diverta però anche a stare al centro dell’attenzione. Stasera ad avere una sorpresa potrebbe essere proprio Varrese che potrebbe riabbracciare sua figlia. Altro giro tra i temi messi in evidenza dagli autori, altra coppia. Questa volta però non si tratta di notizie ufficiali che arrivano dal GF ma video diventati virali su Twitter (ora X) in cui appaiono Letizia Petris e Paolo Masella sempre più vicini. I due dormono uno accanto all’altro, si fanno i grattini e non si staccano mai. Letizia risulta fidanzata, mentre il macellaio romano ha sempre detto in giro di essere attratto caratterialmente dalla fotografa e fisicamente da Heidi e Anita. I follower più attenti non potevano non notare questa presunta nuova coppia e già ipotizzano l’ingresso del fidanzato di Letizia in casa questa sera dalle anticipazioni del 2 ottobre del Grande Fratello per un confronto. Infine Beatrice Luzzi resta grande protagonista di questa edizione: risultata preferita gli inquilini hanno iniziato a provocarla meno temendo il giudizio del pubblico ma non hanno fatto mancare critiche alle spalle. Questa sera non mancheranno clip che l’attrice che ha interpretato Eva Bonelli a Vivere dovrà commentare, in particolare Paolo l’ha definita ipocrita.

Anticipazioni Grande Fratello 2 ottobre pronostici televoto: chi esce stasera

Chi è in nomination stasera 2 ottobre ovvero Giselda, Grecia, Marco e Valentina sarà il secondo eliminato del Grande Fratello 2023 dopo Claudio Roma. Il televoto infatti ha chiesto al pubblico chi salvare tra i quattro concorrenti e chi otterrà meno voti dovrà lasciare la casa. La scelta di Beatrice Luzzi di mandare al televoto Giselda è risultata in realtà vincente perché ha scosso la trentina e l’opinione pubblica perché sui social sono iniziate a diffondersi numerose notizie sul suo conto provocando un calo del gradimento. Proprio per questo nonostante ottime percentuali ottenute nei televoti precedenti, Giselda sembra essere in lizza per essere la seconda eliminata del Grande Fratello insieme a Grecia e Marco. Chi esce stasera 2 ottobre dal GF dovrebbe essere secondo i pronostici proprio Marco che non è apprezzato per il suo comportamento in casa e per aver criticato Vittorio e Beatrice che invece si fidava di lui. Non dovrebbero esserci sorprese con Valentina che non è stata felice di essere nominata da persone che riteneva amiche che dovrebbe essere la più votata al televoto e quindi dovrebbe salvarsi tranquillamente. Probabile salvataggio in extremis anche per Grecia Colmenares nonostante le tante nomination ricevute con l’attrice venezuelana che ancora una volta grazie al pubblico dovrebbe restare nella casa.