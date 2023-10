Biglietti concerti Vasco Rossi 2024: date e prezzi

Biglietti concerti Vasco Rossi 2024: le date dei prossimi concerti del cantante italiano e il costo dei biglietti. Tutte le informazioni.

Non si ferma mai, Vasco Rossi. A 71 anni, il leggendario rocker modenese è ancora sulla cresta dell’onda, e si appresta a tornare di nuovo in tour in varie zone d’Italia. Il Blasco, come viene tradizionalmente soprannominato, ha annunciato le nuove date dei suoi concerti nel 2024, per quello che sarà il suo ennesimo tour annuale. Solo la scorsa estate, il cantante originario di Zocca si è esibito dal vivo in 11 occasione nel corso di 5 tappe lungo tutto giugno, andando in scena a Rimini, Bologna, Roma, Palermo e Salerno. Ma appunto ancora non intende fermarsi a riposare, e anche per il 2024 sono previsti una serie di concerti nella Penisola, al quale non è escluso che in futuro possano aggiungersi altre date.

L’ultimo tour di Vasco Rossi ha raccolto ben 474.000 spettatori stimati, esibendosi come di consueto nei principali stadi italiani. Numeri che il rocker emiliano punta a ripetere l’anno prossimo, con cinque datte annunciate in due diverse città. I concerti del 2024 del Basco si svolgeranno soprattutto a Milano, presso lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, da dove partire il tour a giugno e in cui si svolgeranno ben quattro delle cinque date note fino a questo momento. Una scelta significativa, perché Vasco Rossi mancava dallo stadio meneghino ormai da quattro anni, ovvero dal tour del 2019, chimato VascoNonStop Live 2019, durante il quale si esibì per ben sei serata a San Siro nel giugno di quell’anno. Vasco Rossi era poi tornato a Milano nel 2022, il 24 maggio davanti ai quasi 82.000 spettatori dell’Ippodromo Trenno. La conclusione del tour del 2024 è invece prevista a Bari, in Puglia, dove il cantante modenese salirà sul palco nella cornice dello stadio San Nicola. In questo caso si tratta di un appuntamento che si era tenuto l’ultima volta nel 2022.

Ecco qui di seguito le date e i luoghi precisi dei concerti di Vasco Rossi già annunciati per il 2024:

7 Giugno: Milano, Stadio San Siro

8 Giugno: Milano, Stadio San Siro

11 Giugno: Milano, Stadio San Siro

12 Giugno: Milano, Stadio San Siro

25 Giugno: Bari, Stadio San Nicola

Biglietti concerti Vasco Rossi 2024 quanto costano

Cinque date tra Milano e Bari sono quindi già state annunciate per il prossimo anno, ma per assicurarsi gli ambitissimi biglietti per uno diq uesti eventi musicali della prossima estate bisognerà muoversi con largo anticipo. Le persone iscritte al Blasco Fan Club avranno accesso alla prevendita dei biglietti già questo mercoledì, 4 ottobre 2023, mentre per gli utenti di My Live Nation i biglietti del tour saranno acquistabili dal giovedì 5 ottobre. Per tutti gli altri, bisognerà invece attendere il giorno seguente, venerdì 6 ottobre 2023. Le vendite si svolgeranno sulle piattaforme su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone. Al momento non sono ancora disponibili informazioni precise sul costo dei biglietti, e bisognerà quindi aspettare l’apertura delle prevendite per saperne di più.