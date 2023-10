Grande Fratello chi è stato eliminato ieri sera 2 ottobre: nomination

Nessuna sorpresa su chi è stato eliminato ieri sera 2 ottobre al Grande Fratello: nomination invece banali con Beatrice ancora una volta travolta

Poteva regalare emozioni ma soprattutto grandi scontri la puntata di ieri sera 2 ottobre del Grande Fratello ma il verdetto del pubblico e ancora di più le nomination fate dai concorrenti della Casa non hanno sorpreso. L’unico guizzo della serata arriva da Heidi che ancora una volta cancella con un colpo di spugna ogni possibilità di coppia con Massimiliano Varrese con un netto “non mi piaci”. L’attore viene consolato da una lettera dell’ex moglie che gli ha dato supporto. Sorpresa anche per Rosy Chin che ha riabbracciato la figlia maggiore promettendo di ritornare ad essere presente nella Casa e non isolarsi con i suoi amici più fidati. Heidi al centro dell’attenzione anche per la rivalità con Anita sembra dettata per l’interesse di entrambe per Vittorio. Le due non si piacciono e non fanno nulla per nasconderlo ma il modello non si espone lasciando però la porta aperta per una possibile shop con l’imprenditrice di origini albanesi. Sul fronte televoto chi è stato eliminato ieri sera 2 ottobre al Grande Fratello è stato Marco che ha ottenuto il 16% dei voti. Una eliminazione che ha scosso Paolo che ha criticato anche gli autori perché non hanno messo in luce il carattere e la personalità del suo amico. Si salva Valentina che è arrivata al 19%, così come Grecia Colmenares autrice di una grande rimonta e arrivata a raggiungere il 31% delle preferenze. A vincere il televoto è stata Giselda che ha ottenuto il 34% dei voti e continua ad essere premiata dal pubblico da Casa, lontano dalle preferenze social che vedono un plebiscito per Beatrice. Proprio Giselda è stata protagonista di un blocco dedicato alla sua vita sentimentale e al racconto della sua storia con l’ex finita perché lui non lo amava realmente.

Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 2 ottobre

Per qualche giorno non sono previste divisioni tra casa e tugurio, così tutti i concorrenti vivranno insieme. Le nomination di ieri sera 2 ottobre al Grande Fratello sono state divise in palesi e segrete in confessionale però prima Alfonso Signorini ha annunciato gli immuni per il televoto. Gli stessi concorrenti hanno salvato e reso non nominabili Paolo, Fiordaliso, Massimiliano, Ciro, Samira e Anita. L’opinionista Cesara Buonamici ha invece dato l’immunità a Rosy e Grecia. Come ormai da tradizione le nomination hanno visto grandi protagonisti Arnold e Beatrice che hanno collezionato rispettivamente 5 e 8 voti. La scelta da parte degli altri concorrenti ha inevitabilmente allargato il numero dei concorrenti al televoto mandando così anche quelli che avevano ricevuto una nomination. Chi è andato in nomination ieri sera 3 ottobre sono stati quindi Beatrice, Arnold, Alex, Giselda, Letizia, Lorenzo, Valentina e Vittorio. La Luzzi è stata votata da Arnold, Lorenzo, Paolo, Samira, Ciro, Anita, Grecia e Rosy. In particolare il calzolaio ha messo un muro nei confronti dell’attrice di Vivere spiegando di non avere interesse nel chiarire e nell’approfondire quanto successo anche se in realtà non si capisce cosa. Ha sorpreso invece la scelta di Arnold di nominare Beatrice, decisione criticata anche da Heidi che ha sottolineato più volte come la Luzzi abbia difeso il content creator fin dal primo giorno e nominandolo a sua volta specificando di aver dimenticato la sua voce. Arnold è stato nominato da Letizia, Angelica, Heidi, Alex e Valentina. Beatrice ha votato Lorenzo, Vittorio invece Giselda che ha ricambiato la nomination, infine Garibaldi, Fiordaliso e Grecia hanno nominato rispettivamente Valentina, Alex e Letizia. Il televoto della prossima puntata in programma giovedì 5 ottobre decreterà chi è il preferito della Casa del Grande Fratello.