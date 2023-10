Maria Corleone 2 si farà? Una risposta agghiacciante

Maria Corleone 2 si farà? C’è grande interesse per sapere se la serie d’ambientazione mafiosa di Canale 5 avrà un seguito o no. Ecco finalmente la risposta.

Siamo infine arrivati all’ultima puntata di Maria Corleone, la grande serie di Canale 5 che nelle ultime settimane ha riscosso un grande successo sulla televisione italiana. Creata dalla Taodue di Pietro Valsecchi ha fatto incetta di telespettatori con gli episodi in prima visione grazie ad un cast ricco di stelle della televisione italiana, che vede nella parte della protagonista Rosa Diletta Rossi. La vicenda della protagonista, una sorta di emula al femminile del Michael Corleone della leggendaria saga cinematografica de Il Padrino, ha conquistato il pubblico, che vuole ovviamente sapere come andrà a finire la sua storia. Basterà seguire l’ultima puntata o recuperarla in streaming su Mediaset Infinity per non perdersi il finale di stagione di Maria Corleone, ma cosa accadrà dopo?

L’interesse del pubblico è se ci sarà o no una seconda stagione che porti avanti la storia, ma ovviamente molto dipenderà dal finale di questa annata. Chiaramente, ora è troppo presto per dire se ci sarà di sicuro una Maria Corleone 2, e ancora non ci sono stati annunci ufficiale da parte della produzione, ma tutte le informazioni disponibili al momento inducono all’ottimismo. La serie di Canale 5 ha infatti riscosso un grande successo in termini di pubblico, il che solitamente comporta un rinnovo: il penultimo episodio, per esempio, ha calamitato davanti alla tv ben 2.479.000 spettatori, migliorando ulteriormente i dati della puntata precedente e conquistando un 14,9% di share. Probabilmente solo nelle prossime settimena Taodue e Mediaset discuteranno della seconda stagione, e dopo che sarà stato trovato un accordo verrà certamente annunciato il futuro di Maria Corleone. L’eventuale nuova stagione della serie crime a sfondo malavitoso verrà scritta e poi girata nel corso del 2024, per cui è probabile che la vedremo sui nostri teleschermi solo per l’inizio del 2025.

Maria Corleone 2 possibile trama

Se dare una risposta definitiva e certa sull’esistenza di una nuova stagione era complicato, anche più difficile è dire su cosa verterà eventualmente la trama di Maria Corleone 2. Non essendo ancora stato deciso nulla a riguardo, non ci sono indiscrezioni sicure sulla possibile trama della serie di Canale 5. Tuttavia, alcuni indizi possono essere dedotti dal finale di queste prima puntate di Maria Corleone, in particolare da quello che è accaduto nell’ultimo episodio di questa sera, mercoledì 4 ottobre 2023. L’alleanza tra Maria Corleone e il procuratore Luca Spada, necessaria a salvare il bambino della coppia che si credeva morto, cambia le carte in tavola, così come l’inizio della latitanza di Don Luciano Corleone: tornerà nella seconda stagione, o uscirà definitivamente di scena? Una delle possibilità che sembra che la produzione e gli sceneggiatori (Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Graziano Diana) potrebbero valutare è in realtà davvero clamorosa: si parla infatti di un incredibile flashforward incentrato proprio sul figlio di Maria Corleone e di Luca Spada, una volta cresciuto e avviato sulla strada per diventare a sua volta un boss della mafia.