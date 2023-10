Matrimonio a prima vista Alessandro e Valentina chi sono

Matrimonio a prima vista: chi sono Alessandro e Valentina? Andiamo alla scoperta di una delle coppie dello show di Real Time che sta maggiormente interessando gli spettatori.

Continua a riscuotere grande successo Matrimonio a prima vista, il particolare programma di Real Time a metà strada tra dating show ed esperimento sociale. Per chi ancora non lo sapesse, la trasmissione basata sul format danese Married at First Sight e arrivata in Italia alla sua undicesima stagione si prefigge di formare delle coppie solide e destinate a durare, ma vuole farlo attraverso un approccio il più possibile “scientifico”. Un gruppo di esperti riconosciuti del settore ha il compito di selezionare infatti tre coppie tra i vari candidati al programma, che verranno poi fatte sposare e seguite dalle telecamere dello show per un anno di matrimonio, supportate dagli esperti e messe nelle condizioni di sviluppare al meglio la propria relazione. Dopo un anno insieme, potranno decidere se vale la pena di proseguire o no il proprio rapporto.

Delle tre coppie che sono protagoniste di queste edizione dello show, una di quelle che sta interessando di più gli spettatori di Real Time è quella composta da Alessandro e Valentina, ma cosa sappiamo due questi due ragazzi? Alessandro è originario di Milano e ha 27 anni, è un ragazzo molto riflessivo e introverso, e sta affrontando questa relazione anche per dimostrare di poter superare la crisi che ha avuto dopo la fine del suo precedente rapporto, che è durato ben 9 anni e che gli ha lasciato profonde ferite nell’animo. In più, di lui sappiamo che ha due sorelle a cui è molto legato, che è un grande appassionato di calcio ma che ha anche a cuore la cura della casa. Valentina ha due anni più di lui, cioè 29 anni, e proviene invece da Bergamo, un’altra grande città della Lombardia non molto distante da Milano. In vita sua ha vaggiato molto in tutto il mondo, fino a che non è stata costretta a fermasi a causa di un infortunio: questo l’ha costretta a cambiare un po’ la sua vita e reinventarsi. Sul fronte sentimentale, Valentina non ha mai avuto relazioni importanti, ma solo brevi rapporti senza importanza particolare.

Matrimonio a prima vista Alessandro e Valentina lavoro

Alessandro ha iniziato fin da subito a lavorare nel settore informatico, essendo molto bravo e appassionato di computer e tecnologia. Oggi il suo lavoro è quello di analista e programmatore informatico per una grande azienda con sede a Milano, anche se non ha voluto specificare quale per la precisione. Come detto, Valentina ha invece viaggiato molto in giro per il mondo quando era molto giovane, e ha così avuto diverse esperienze, ma quando un infortunio l’ha bloccata per un po’ ha capito che doveva pensare a sé stessa, e ha ripensato la sua vita. Dopo aver lavorato a lungo come animatrice nei villaggi turistici, oggi ha reindirizzato la sua passione principale andando a lavorare per un’agenzia di viaggi di Bergamo.