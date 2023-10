Reazione a catena chi sono le campionesse Amiche in onda e quanto hanno vinto

Reazione a catena chi sono le campionesse Amiche in onda? Scopriamo tutto sul nuovo trio di campionesse del popolare game show di Rai 1: ecco quanto hanno vinto.

Ci sono tre nuove persone sul trono di Reazione a Catena. Il game show di grande successo del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni torna questa sera con un nuovo terzetto a difendere la corona di campione del programma. Si tratta delle Amiche in onda, tre donne che venerdì 29 settembre sono riuscite a imporsi sui Tre a metà, spodestandoli dal trono dello show, e difendendo il proprio titolo fino a questa sera, portando già a casa una discreta cifra del montepremi di Reazione a Catena. Riusciranno a confermarsi ancora? Solo guardando la prossima puntata del gioco potremo sapere come andrà a finire la loro rincorsa verso il successo.

Le Amiche in onda sono in realtà Donatella, Valeria e Mariluna, tra amiche che hanno voluto presentarsi al programma di Rai 1 e sono state in grado di interrompere sul nascere il regno dei Tre a metà (Lucia, Giulia ed Alessandro), campioni da una sola puntata di Reazione a Catena. Le nuove campionesse sono originarie del Sud Italia, con Valeria e Mariluna che provengono dal Salento, una nota zona della Puglia, mentre Donatella arriva da Policoro, una cittadina di quasi 18.000 abitanti in provincia di Matera, nella vicina Basilicata. Contrariamente a quanto qualcuno potrebbe pensare, il loro nome – Amiche in onda – non si riferisce tanto al fatto di essere “in onda” in televisione, ma soprattutto al mare della Puglia.

Su di loro ancora non sappiamo molto, ma alcune informazioni emergono qua e là dai social. Donatella Farina (questo il suo cognome) è una ricercatrice sanitaria e una grande appassionata di scienza, mentre ci sono meno informazioni sulle sue due colleghe, di cui però conosciamo i nomi completi, almeno: Mariluna Deleonardis e Valeria Rizzo.

Reazione a catena campionesse Amiche in onda quanto hanno vinto

Alla puntata del 29 settembre, che le ha viste affermarsi sui precedenti campioni, le Amiche in onda sono arrivate all’Ultima Catena con un montepremi abbastanza cospicuo, pari a 130.000 euro, e sono riuscite a mantenerlo intatte fino all’ultimo termine, quando hanno commesso due errori. La loro prima esperienza a Reazione a Catena si è così conclusa con una vincita di 16.250 euro al gioco finale, quello dell’Ultima Parola. Dopo altre due puntate, in occasione della trasmissione di domenica 1° ottobre il terzetto di campionesse è riuscito a ottenere un’altra vittoria, portandosi a casa ben 47.500 euro. Una vittoria, quest’ultima, particolarmente sentita dalle Amiche in onda, che al momento dell’annuncio della risposta esatta da parte del conduttore Marco Liorni sono scoppiate in lacrime per la gioia. Ma le cose sonoa ndate migliorando per loro, perché nella puntata del giorni seguente, lunedì 2 ottobre, le Amiche in onda sono riuscite a fare tripletta, conquistando un’altra vittoria a Reazione a Catena, questa volta per il valore di 18.375 euro. In totale, fino a questo punto le tre campionesse del game show di Rai 1 hanno totalizzato 82.125 euro in gettoni d’oro, e questa sera punteranno ad arrotondare ulteriormente questa cifra.