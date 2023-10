Anticipazioni Grande Fratello 5 ottobre: Beatrice ne fa squalificare due

Al netto di presunte ship e coppie mai nate, le anticipazioni del Grande Fratello stasera 5 ottobre parlano chiaro: Beatrice è al centro di tutto

Passano i giorni ma questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini vede sempre più come unica protagonista Beatrice Luzzi. Le anticipazioni della puntata di stasera 5 ottobre del Grande Fratello rivelano l’ennesimo scontro nella casa tra l’attrice e tutti gli altri concorrenti che la accusano di falsità senza però mai spiegare perché. Tutto nasce da un gioco dove quasi tutti decidono di criticare gli atteggiamenti di Beatrice che a sorpresa sbotta e replica lasciando a bocca aperta tutti e prendendosi l’attenzione totale dei social. All’accusa di mettersi al centro dell’attenzione, la Luzzi spiega che alla fine il copione lo scrivono proprio coloro che la criticano e non lei, accuse che non fanno altro che trasformarla in protagonista totale delle dirette con buona pace di chi cerca visibilità. Ma l’influenza di Beatrice Luzzi potrebbe portare anche a due clamorose squalifiche se la produzione vuole rispettare le nuove linee guida. Tra i tanti commenti sull’attrice di Vivere ci sono state anche delle parole fuori luogo da parte di Lorenzo e Anita che sostanzialmente ritengono che l’atteggiamento e il carattere di Beatrice sia dovuto al fatto che non abbia un uomo e che non abbia rapporti. Parole sconcertanti che sui social sono diventate virali con gli utenti che chiedono la squalifica. Le anticipazioni di stasera 5 ottobre del Grande Fratello non rivelano decisioni ufficiali ma ci potrebbe essere un colpo di scena considerando anche che sono previsti nelle prossime puntate nuovi ingressi.

Si parlerà anche di Paolo e del litigio con Beatrice con il macellaio che continua a ritenerla falsa e ha sospettato che si fosse vestita di nero per fare la vittima. La replica della Luzzi non si è fatta attendere e oltre a ritenerlo cattivo, lo ha invitato a tornare a fare il suo mestiere. Una risposta che non è piaciuta a Heidi che inizialmente sembrava vicina a Beatrice ma che nelle ultime ore si è allontanata. Chi ha cercato di capire e consolare l’attrice è stato solo Garibaldi con una ship che sembra assurda e frutto di un gioco ma che su X l’ex Twitter piace. Infatti l’immagine di loro mano nella mano ha acceso la fantasia degli utenti. Le anticipazioni di stasera 5 ottobre riveleranno l’ennesimo palo di Heidi a Massimiliano con quest’ultimo che non si arrende e crede di poter conquistare l’imprenditrice che però sembra sempre più complice con Vittorio.

Grande Fratello stasera 5 ottobre pronostici televoto

Il televoto di stasera 5 ottobre del Grande Fratello deciderà chi è il preferito dal pubblico tra Beatrice, Arnold, Giselda, Vittorio, Lorenzo, Letizia, Valentina e Alex. I pronostici vedono un testa a testa tra Giselda e Beatrice con Vittorio al terzo posto che sembra lontano da poter insidiare le due favorite. La sensazione però è che anche questa volta a vincere sarà Beatrice Luzzi che sembra poter beneficiare dell’atteggiamento sempre più ostile della casa. Tantissimi gli utenti che stanno votando per vederla preferita e dare l’ennesimo segnale a tutti gli altri concorrenti che credono che invece il gradimento sia totalmente diverso. Chi rischia di essere il meno votato e quindi di andare in nomination per l’eliminazione nel televoto della prossima puntata del Grande Fratello è Lorenzo. Il calzolaio toscano continua la sua crociata immotivata nei confronti di Beatrice e inoltre le sue parole sull’attrice che avrebbe bisogno di un uomo che la possa calmare fisicamente non sono piaciute e hanno trovato la condanna del pubblico. I pronostici vedono infatti Vittorio già tra i papabili per essere il prossimo eliminato dalla Casa del Grande Fratello.