Blanca riassunto prima stagione: dove eravamo rimasti

Il riassunto della prima stagione di Blanca: il finale con Linneo, la storia con Michele e un serial killer da catturare nel secondo capitolo della fiction

È in onda Blanca 2 su Rai 1, ogni giovedì in prima serata a partire dalle 21,20. Mentre si vivono le emozioni e la nuova vita del personaggio non vedente interpretato da Maria Chiara Giannetta, è d’obbligo per comprenderla al meglio fare un ripasso di come finisce la prima stagione dato che ci sono delle scoperte da fare. Il primo step è riguardo a chi ha ucciso davvero Beatrice, il secondo la sorte che spetta a Sebastiano, sempre più misterioso. La trama principale resta la storia d’amore tra la padrona di Linneo e Michele Liguori, a cui presta il volto Giuseppe Zeno, dopo l’addio di Nanni (Pierpaolo Spollon). Il nostro riassunto di Blanca parte dalla non vedente sbarcare a Genova con il compito di scoprire chi ha tolto la vita a Margherita, così il pubblico scopre che il grande dono della poliziotta è chiudere i casi utilizzando l’olfatto e l’udito. Questo omicidio è fondamentale per la trama, sarà il motore per scoprire che Sebastiano in realtà non esiste. Il personaggio di Maria Chiara Giannetta è infatti fidanzata con Nanni, chef in erba, ma perderá la testa per un collega veterano insediatosi in commissariato da molto tempo, il bel Michele Liguori. Il reale motivo per cui Blanca è a Genova è fare chiarezza sulla tragica morte di sua sorella Beatrice. Un caso scottante da risolvere perché a causa di una caduta la padrona di Linneo continua ad avere dei flashback su quei drammatici momenti.

Blanca prima stagione riassunto

Con il riassunto della trama della prima stagione di Blanca vi portiamo al gran finale della fiction dove si scopre che Nanni, interpretato da Pierpaolo Spollon, si finge quello che non è. In realtà è Sebastiano e ha nascosto la sua vera identità per vendicarsi della poliziotta non vedente dimostrando anche una leggera psicopatia. Il motivo è che Spollon interpretava l’ex fidanzato di Beatrice che Maria Chiara Giannetta aveva fatto condannare per il suo omicidio, quando in realtà era innocente. Ad uccidere la sorella della protagonista è stato un altro uomo innamorato di lei, suo zio Alfredo, potente magistrato che insidiava la giovane. Quando Beatrice era sul punto di rivelare le attenzioni moleste del parente, l’uomo preso da un impeto di rabbia lo strangolò facendo ricadere la colpa su Sebastiano. Ancora nelle vesti di Nanni, lo chef rapisce Blanca ed è sul punto di ucciderla quando arriva a salvarla Michele, interpretato da Giuseppe Zeno, che spara ad Alfredo, ferisce Nanni e libera la sua fidanzata. Blanca finisce con lei e Michele che si mettono insieme vivendo la loro storia d’amore felici e contenti. La coppia festeggia che il ritorno di Linneo che dopo un ferimento è riuscito a salvarsi. Questa serenità è pronta però ad essere minata da ciò che succederà in Blanca 2 che vede al centro della trama la caccia ad un serial killer che prende ispirazione dalla storia vera di Unabomber.