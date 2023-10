Chi è uscito a Bake Off: chi è stato eliminato ieri sera 6 ottobre

L’eliminato della quinta puntata di Bake Off di ieri sera 6 ottobre: crisi per Gabriele a rischio, grembiule blu sorprendente

Si sfasciano gli equilibri nella puntata di ieri sera di Bake Off del 6 ottobre che vede capitolare Gabriele ad un passo dall’eliminazione e a rischio ancora una volta Giovina e Irene. Il quinto appuntamento con lo show condotto da Benedetta Parodi è stato particolarmente interessante per quanto riguarda il tema portante della serata, un tuffo nel passato per arrivare al presente valorizzando tre annate importanti per la storia dell’umanità: gli anni 60, gli anni 80 e gli anni 2000. La prima prova di ieri sera del cooking show su Real Time ha visto realizzare un dolce che è considerato un grande classico della pasticceria: i profitteroles. Sicuramente i concorrenti erano agevolati dal fatto che potevano scegliere la ricetta che meglio preferivano non tanto per la questione pasta bignè che doveva essere a regola d’arte ma per la farcitura: panna e cioccolato, limone, nocciola sono state le più gettonate ma a sorpresa in molti hanno sbagliato la preparazione e tra questi anche il papabile vincitore Gabriele che ha sorpreso in negativo i giudici. Particolare quello che è successo ieri sera nella puntata di Bake Off del 6 ottobre durante la seconda prova. È toccato agli anni 80 ed è stato richiesto un dolce che nessuno conosceva, un aspic alla frutta. Praticamente è una macedonia racchiusa in una gelatina senza base di biscotto, un preparato molto complicato più bello che buono. Invece di essere questo il momento in cui potevano cadere più teste, quasi tutti i pasticceri amatoriali sono riusciti in una buona esecuzione lasciando a bocca aperta perfino Ernst Knam.

Bake Off ieri sera 6 ottobre: eliminato e grembiule blu

La classifica provvisoria di ieri sera 6 ottobre a Bake Off, che va detto sarà poi stravolta, vede ultimo Giovanni e sul podio Roberta a seguire Irene e Gabriele con Tommaso quarto. Molto virale il test conclusivo che avrebbe dovuto rappresentare con un preparato significativo l’impatto del nuovo modo social di comunicare anche in pasticceria. I concorrenti hanno dovuto preparare un dolce a forma di emoji lasciando libero sfogo alla fantasia e alla creatività. Questa particolare delizia del palato può essere fatta sia con pasta frolla che con pan di spagna a seconda dei gusti. La sfiziosità è quella legata alle decorazioni da poter inserire. L’unico intoppo era quello che doveva essere preparato per un grande pubblico, almeno una ventina di persone. Questo è stato un impedimento importante che ha messo molto in difficoltà praticamente tutti che hanno cercato di rimediare aggiungendo al corpo principale del preparato altri mini dolcetti. Il grembiule blu ieri sera è andato a Fabio mentre i giudici Tommaso Foglia, Damiano Carrara e Ernst Knam hanno dovuto scegliere chi eliminare tra Dany, Giovina, Irene (per la seconda volta a rischio). Chi è uscito ieri sera 6 ottobre a Bake Off è stato Dany che è così l’eliminato della quinta puntata del programma condotto da Benedetta Parodi. Dany Mazzarello, 52 anni, è originaria di Genova e attualmente single e non ha avuto figli. Il suo lavoro è quello di impiegata di banca.