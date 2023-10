Grande Fratello chi è stato eliminato ieri sera 5 ottobre: nomination

L’eliminazione a sorpresa e il preferito di ieri sera 5 ottobre dal Grande Fratello 2023. Chi è uscito è choc, dieci nomination per Grecia Colmenares

Una puntata a dir poco rivoluzionaria quella di ieri sera 5 ottobre del Grande Fratello 2023 con un eliminazione a sorpresa per un solo punto percentuale e un plebiscito di nomination per Grecia Colmenares quasi in lacrime dopo averlo scoperto. Protagonista indiscussa della serata ancora una volta Beatrice Luzzi. La rossa del Gf ha prima tenuto testa alle accuse di falsità del gruppo, in particolare nelle polemiche per una frase detta a Paolo. Il romano si è sentito offeso per una risposta piccata dell’attrice di Vivere che dopo una discussione ha detto è meglio che torni a fare il macellaio. Il ragazzo ha interpretato questa affermazione come offensiva e classista, mentre Beatrice ha spiegato che voleva intendere che se non riesce a comprendere determinate dinamiche non ha capito come si fa tv. Quindi non può lavorare in questo ambito e deve tornare a fare la sua professione. La Luzzi ha poi esultato quando ha scoperto di essere per la seconda volta consecutiva la preferita del pubblico. Ieri sera al Gf erano in nomination in sette e le percentuali hanno premiato l’attrice di Vivere. Nella puntata del 5 ottobre del Grande Fratello 2023 Beatrice è stata la preferita con il 47%, molto distaccati gli altri. Giselda ha totalizzato il 17%, Vittorio 11%, Letizia il 10%, Alex il 6%, Lorenzo il 4%, Arnold il 3% e Valentina il 2%. In questo frangente Alfonso Signorini ha dato il via alla catena di salvataggio: Beatrice ha mandato al televoto Lorenzo dopo i litigi in settimana, il calzolaio ha deciso di sfidare Arnold ritenendolo debole, il conter creator con la stessa motivazione ha scelto Valentina che ha indicato Vittorio. Chi è stato eliminato ieri sera 5 ottobre dal Grande Fratello 2023 è stato Lorenzo con il 21% di voti tallonato da Valentina al 22% e Arnold al 26%.

Per la linea comica sono state mostrate due ship quella tra Letizia e Paolo, commentate da Fiordaliso e Ciro, e quella tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi che tra il serio e il faceto hanno dichiarato di piacersi, tra abbracci saune e discussioni mano nella mano. Il macellaio ha invece rivelato di provare un’attrazione mentale per la fotografa ma che la rispetta molto perché è fidanzata, lei ha detto di trovare per lui solo una forte amicizia. La sorpresa della puntata di ieri sera del Grande Fratello 2023 del 5 ottobre è stata fatta a Giuseppe Garibaldi che ha avuto la possibilità di riabbracciare i suoi genitori e salutare fuori dalla porta rossa i suoi familiari venuti direttamente dall’ Aspromonte. Il giovane calabrese ha anche raccontato la sua storia, la malattia della madre, un aneurisma, e la scelta nonostante l’operazione di partecipare lo stesso al Gf. Non potevano mancare le polemiche tra Massimiliano Varrese e Heidi, anche nella diretta di ieri sera nessun passo in avanti. La ragazza di origini albanesi continua a dare pali all’attore e sembra avvicinarsi sempre di più a Vittorio.

Beatrice Luzzi quasi a fine puntata è stata anche protagonista di un blocco importante. Alfonso Signorini ha mostrato la clip in cui si vedeva l’attrice di Vivere rivelare di non avere ottenuto il ruolo della marchesa Lucrezia in Elisa di Rivombrosa perché Jane Alexander le aveva rubato il posto. Dopo aver letto la replica su Instagram della sua rivale, che ha spiegato di essere stata scelta mentre Beatrice scartata, la Luzzi senza peli sulla lingua ha lasciato intendere che Jane Alexander era stata raccomandata.

Grande Fratello 2023 nomination 5 ottobre

Prima di iniziare con le nomination Alfonso Signorini ha rivelato che lunedì prossimo si voterà per il preferito in che quindi bisogna aspettare giovedì per scoprire che è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello 2023 punto gli inquilini non sono però a conoscenza di questa decisione degli autori e per questo sarà interessante scoprire quali strategie, a vuoto, saranno messe in atto. Cesara Buonamici ha reso immune Alex Schwarz, perché vuole vedere il suo percorso all’interno della Casa, e Massimiliano Varrese punto all’inizio non credeva nella sincerità del sentimento dell’attore nei confronti di Heidi ma visto nei suoi occhi una reale gelosia nel vedere avvicinarsi da ragazza di origini albanesi a Vittorio, motivo per cui lo ha salvato.

Gli immuni Ciro, Samira, Angelica, Fiordaliso, Paolo e Heidi. Rosy Chin nomina Grecia Colmenares perché non riesce a capirla e crede stia recitando un personaggio, l’attrice di telenovelas ha replicato che la food blogger cinese non vuole capirla e scoppia una breve polemica. La protagonista di Topazio ricambia il voto. Anche Letizia e Arnold nominano.Grecia. La fotografa perché hanno avuto troppe discussioni, il content creator vede invece la Colmenares mal inserita nei meccanismi della Casa. Stessa motivazione per cui Valentina e Giselda mandano in nomination il volto di Milagros. Con un plebiscito di nomination palesi, ben 5, Grecia trattiene a stento le lacrime e si sente tradita perché per lei si sono messi d’accordo per farla fuori. Affermazione fatta senza sapere di essere stata molto gettonata anche nei voti in confessionale.

Giuseppe Garibaldi dá la sua nomination a Valentina, la motivazione è che hanno legato pochissimo e non vede la ragazza predisposta a conoscerlo. Vittorio vota ancora Giselda con cui non riesce a trovare punti in comune, salvo poi spezzare una lancia a favore della venezuelana, per lui è un problema di linguaggio. Anita indica per il televoto Valentina con cui ha legato meno, stesse parole di Samira. Fiordaliso in confessionale con voto segreto sceglie Grecia Colmenares perché la trova falsa e trova difficile confrontarsi per problemi di comprensione, così anche Ciro Petrone, Angelica Baraldi, Paolo il macellaio e Massimiliano Varrese. Beatrice Luzzi vota Arnold perché non riesce a fare passi in avanti. Heidi e Alex Schwazer nominano Anita, la bionda rivale perché non ha rispettato un patto di tregua, l’atleta perché ha innescato una brutta discussione per un gioco. Vanno al televoto per il preferito in tre: chi è in nomination dalla puntata di ieri sera 5 ottobre sono Grecia con dieci voti, Valentina con tre e Anita con due.