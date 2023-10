Tale e Quale Show Belen Rodriguez chi è l’imitatrice in giuria

Nella puntata di Tale e Quale Show 2023 di stasera 6 ottobre si chiama Amelia Villano il quarto giudice in giuria. È lei che fa l’imitazione di Belen Rodriguez

Bella come l’argentina non è la vera Belen Rodriguez che questa sera si trova al tavolo dei giudici del puntata di Tale e Quale Show 2023 del 6 ottobre. Quest’anno Carlo Conti ha deciso di dare nuova vita all’ imitatore quarto giurato che siede accanto a Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Maschio e femmina che sia, ha deciso di pensare nel mondo degli influencer digitali che su Instagram e su TikTok con i loro video virali sono la nuova generazione delle imitazioni. Si potrebbe definire una nuova scuola creata sui social e valorizzata da Lol, programma di grande successo di Amazon Prime.

Nella prima puntata ha fatto la sua prima apparizione sulla rete ammiraglia Rai, dopo una bella gabetta su Rai 2, Valentina Barbieri che già ha interpretato Chiara Ferragni sul piccolo schermo nel programma Gialappa Show, trasmesso da Tv8. La scorsa settimana è stato il turno di un veterano del format adattato da Carlo Conti. Si tratta di Flavio Insinna a cui ha prestato nuovamente il volto Ubaldo Pantani, che con diverse interpretazioni come Roberto D’Agostino e Mario Giordano può essere definito mattatore del cast fisso dello storico programma del venerdì sera di Rai 1. Nella puntata di stasera 6 ottobre di Tale e Quale Show 2023 chi è che fa Belen Rodriguez è l’imitatrice Amelia Villano. L’argentina oggi è lontana dal piccolo schermo dopo l’addio a Mediaset, non senza polemiche, che l’ha vista fuori da Tu si Que Vales e Le Iene.

Tale e Quale Show 2023 chi è Amelia Villano

Amelia Villano 27 anni è un’ex concorrente di The Voice 2015 (non di X Factor come credono in molti ndr) e oggi speaker radiofonica presso RTL 102.5. L’imitatrice di Belen Rodriguez a Tale e Quale Show 2023 è famosa perché è diventata virale su TikTok nell’ultimo anno con le imitazioni della show girl argentina e dell’influencer Chiara Ferragni. La quarta giudice di stasera a Tale e Quale è di origini napoletane, è nata in un paese di Caserta, Piedimonte Matese e ha trascorso la sua infanzia ad Alife con i genitori Rosalba e Roberto. Dopo il diploma in indirizzo professionale sezione moda, si trasferisce a Roma per studiare canto e recitazione al Teatro Menandro e all’Accademia Artisti.

Per realizzare il suo sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo inizia come cantante e musicista con lo pseudonimo di Alife. Arriva a The Voice a 17 anni ma non supera le prime fasi dopo essere stata presa nel team di Noemi. Amelia Villano prova ad entrare nel talent di Amici l’anno successivo e continua con le esibizioni a teatro. Il profilo Instagram dell’imitatrice di Belen Rodriguez a Tale e Quale Show 2023 è seguitissimo grazie alle sue performance. Oltre ad essere voce di Radio Zeta ha pubblicato un singolo The light is On in duetto con Nek. Per quanto riguarda la vita privata la cantante risulta single non risultando sui social scatti di coppia. In passato il gossip ha accostato la sosia di Belen Rodriguez a nuova fiamma di Eros Ramazzotti.