Tale e Quale Show 2023 chi è Gaudiano: un lutto pesante

Concorrente di Tale e Quale Show 2023, Luca Gaudiano è vincitore di Sanremo 2020 nelle nuove proposte con Polvere da sparo

Gaudiano è uno degli aspiranti vincitori dell’edizione 2023 di Tale e Quale Show. Attualmente lo vediamo destreggiarsi tra diverse imitazioni nel programma condotto da Carlo Conti, dimostrando di avere non solo una bella voce ma di saperla modulare anche in base al cantante da imitare. Le sue esibizioni più celebri che hanno ricevuto un plauso dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi di Giorgio Panariello, sono state di sicuro quella di Tiziano Ferro e di Harry Styles. In pochi però ricordano Gaudiano al Festival di Sanremo 2020 quando è salito sul palco dell’Ariston vincendo nella sezione nuove proposte con la canzone polvere da sparo, sezione che è stata poi cancellata a favore di un nuovo format chiamato Sanremo giovani. All’epoca la vittoria del concorrente di Tale e Quale Show 2023 fu particolarmente virale perché il brano portato alla kermesse musicale era dedicato a suo padre morto di tumore al cervello nell’aprile dell’anno precedente. Il vero nome di Gaudiano è Luca, utilizza solo il cognome, ed è di origini pugliesi: è nato a Foggia il 3 dicembre 1991.

Da bambino ha sempre voluto fare il cantautore, inizia a comporre giovanissimo e l’input a introdursi nel mondo della musica arriva dal suo papà ingegnere che gli regala la sua prima chitarra quando aveva poco più di 10 anni. La madre, di nome Rosa, di lavoro invece fa la professoressa di italiano ed è lei che invece gli ha inculcato l’importanza di scrivere testi profondi e con una vena di poesia. Diventato maggiorenne, Gaudiano per sfondare nel mondo della musica si trasferisce prima a Roma e poi a Milano. L’occasione per lanciarsi arriva però durante la pandemia, quando diventa virale con il suo brano Parole Inutili. Dopo la vittoria a Sanremo incide il suo primo album dal titolo L’ultimo Fiore.

Tale e Quale Show Gaudiano vita privata

Oggi Gaudiano ha 24 anni e ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show 2023. Per quanto riguarda la vita privata del cantautore foggiano non è noto che abbia una fidanzata ufficiale visto che non compaiono foto di coppia sul suo profilo Instagram dove pubblica principalmente scatti dedicati alla sua professione. Quando esordì sul palco dell’Ariston sul cantante di Polvere da Sparo si catalizzò l’attenzione del gossip che voleva l’artista fidanzato con una ragazza coetanea e del suo paese, Foggia, che aveva conosciuto tra i banchi di scuola punto si tratta solo di voci mai confermate. Per quanto riguarda invece dettagli forti della vita privata di Gaudiano, è nota la tragica morte del padre del cantautore. La malattia dell’ingegnere pugliese fu diagnosticata poco tempo prima del decesso, un cancro al cervello. Il calvario dell’uomo, fu ovviamente una tragedia per il giovane che riuscì a trovare conforto in quel periodo buio solo grazie al potere consolatorio della musica. Il racconto di quei momenti sono racchiusi nella canzone Polvere da Sparo e hanno segnato la carriera di Gaudiano. Un dolore esorcizzato solo in minima parte da quella melodia che gli è valsa la vittoria.