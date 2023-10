Di chi è incinta Romina Carrisi: 17 anni di differenza

Stefano Rastelli, 52 anni, è il compagno di Romina Carrisi. Regista Rai, si sono conosciuti a Oggi è un altro giorno. Aspettano un figlio

Romina Carrisi è incinta, a dirlo una paparazzata del settimanale Diva e Donna che mostra la figlia di Albano e la Power accarezzare un pancino sospetto felice e sorridente in un abito verde largo. L’attrice è da mesi lontano dal piccolo schermo dopo l’addio da affetto stabile al programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone sospeso dalla Rai a favore di La volta buona di Caterina Balivo. Una lieta notizia per quello che sarebbe il quarto nipote, o nipotina, della coppia più famosa della musica italiana. Tanto piu perché dopo tante sofferenze in amore la più piccola delle Carrisi è riuscita a trovare l’uomo giusto al suo fianco te le ha fatto tornare il sorriso. A settembre in un’intervista a verissimo Romina junior rivelò di essere fidanzata con il regista 52enne Stefano Rastelli. Fronte maternità, su domanda di Silvia Toffanin che probabilmente aveva già intuito qualcosa, parlò della maternità, un desiderio che a 35 anni aveva ma che vedeva ancora lontano visto che era insieme al suo compagno da soli 6 mesi circa. Una relazione quella di Romina e di Rastelli benvoluta anche dalla Power e Albano perché da quando la loro figlia si è fidanzata hanno notato in lei un cambiamento in meglio, vedendola più caparbia e consapevole delle sue capacità.

Chi è Stefano Rastelli

Stefano Rastelli è nato nel novembre del 1970 a Roma e ha 52 anni di età. Avendo Romina Junior 35 anni hanno 17 anni di differenza. Il compagno della figlia di Albano è un acclamato regista che lavora anche in Rai. Galeotta per la coppia è stata la stessa trasmissione in cui hanno lavorato insieme: Oggi è un altro giorno condotta dalla giornalista Serena Bortone. La Carrisi era nel cast fisso di opinionisti, il suo attuale compagno invece era regista in esterna, dove spesso abbiamo visto al lavoro l’attrice. L’ufficialità della relazione è arrivata lo scorso aprile quando Romina presentò Stefano alla sua famiglia al completo in occasione della cena del suo trentacinquesimo compleanno in una trattoria a Trastevere. Il colpo di fulmine non è arrivato subito, la fiamma si è accesa quando il regista Rai, durante una cena tra i partecipanti del programma, ha dato per scherzo un bacio a stampo alla Carrisi perché c’erano dei paparazzi, da quel momento hanno iniziato a frequentarsi. Stefano Rastelli è stato premiato di recente per il suo corto dedicato alla guerra in Ucraina Tulipani di seta nera. Una piccola curiosità: il padre del regista era il compianto fotografo Vittoriano Rastelli che negli anni ’60 immortalò in uno scatto Romina Power e sua madre fare il bagno in vasca insieme. Una foto che all’epoca fece molto scandalo. Il fidanzato di Romina Carrisi a un ex moglie, con cui è divorziato, e due figli maggiorenni di nome Emma e Lola. Altri dettagli della vita privata dell’uomo non sono noti, c’è chi scommette che sarà al centro del gossip dopo l’annuncio della gravidanza.