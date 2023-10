Francesco Le Foche chi è immunologo picchiato 

Il curriculum e la biografia di Francesco Le Foche, 66 anni, immunologo picchiato a Roma dal padrone di un cane

Ha sconvolto anche la il mondo della televisione la notizia che ha visto protagonista l’immunologo Francesco Le Foche, 66 anni. Il professore di medicina è stato picchiato sangue, purtroppo preso a botte da orbi, da un 36enne, rimediando rottura del setto nasale, di un occhio, che rischia di perdere, e di una trauma cranico. Noto in ambiente accademico per il suo curriculum, Francesco le Foche è diventato popolare con le sue partecipazioni a Domenica In, dove in collegamento da remoto nel 2020 parlava della pandemia e rassicurava sugli sviluppi del covid. Oggi l’immunologo picchiato a Roma è dirigente presso il policlinico Umberto I della Capitale, occupandosi in particolare della cura durante il ricovero giornaliero dei pazienti del reparto di infettivologia e immunologia. Inoltre in curriculum è attualmente professore universitario alla Sapienza di Reumatologia ed è esperto di Emergenza AIDS.

Francesco Le Foche è di Latina, dove è nato il 28 luglio 1957. Dopo il diploma al liceo si trasferisce a Roma, si Laurea alla Sapienza e supera l’esame di abilitazione alla professione medica iscrivendosi all’albo del suo paese. Decide di prendere la specializzazione in Malattie Infettive aprendo così la strada della sua brillante carriera. Non si sa se Francesco le Foche ha moglie e figli non essendoci notizie nè profili social dove il dottore pubblica scatti di famiglia. L’immunologo picchiato a Roma, sulla scia delle interviste rilasciate nel salotto di Mara Venier a Domenica In, ha scritto un libro sul covid di taglio ottimistico, in cui prevedeva la vittoria contro questa battaglia e il buon esito della campagna di immunizzazione con i vaccini.

Francesco Le Foche prezzi visita privata

Per quanto riguarda invece quanto prende di onorario quando fa consulti nel suo studio di Via Po a Roma, non sono noti i prezzi delle visite private del professore le Foche. Facendo una media dei costi di un check up di immunologia potrebbe aggirarsi intorno ai 150 euro, restano però solo ipotesi fatte per mera deduzione. È stata proprio una di queste visite che è costata cara all’infettivologo, l’uomo che lo ha picchiato gli aveva chiesto di curare l’infezione alla spina dorsale del suo cane. L’animale è poi deceduto e il padrone ha picchiato brutalmente il docente universitario per un motivo in particolare, riteneva che non aveva curato a dovere il suo cagnolino ignorando, sempre a suo dire, un’altra infezione che lo ha ucciso. Lo studio medico di Francesco Le Foche, molto gettonato perché è un luminare dell’infettivologia, si trova in Via Salaria a pochi metri dalla suggestiva Villa Borghese. Durante la pandemia, inoltre, l’infettivolgo si è specializzato nell’analisi di una variante particolarmente contagiosa del coronavirus punto si tratta dell’omicron che lo ha visto spesso protagonista non solo da Mara Venier, ma anche in studio da Bruno Vespa a Porta a Porta diventando in poco tempo un punto di riferimento per il grande pubblico che cercava informazioni sull’effettiva funzionalità dei vaccini e sull’importanza di seguire le regole per evitare il contagio.