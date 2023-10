Tale e Quale Show 6 ottobre vince Modugno classifica e smacco a Licitra

A Tale e Quale Show ieri sera 6 ottobre vince Scialpi con l’imitazione di Domenico Modugno ma la giuria ha votato Lorenzo Licitra. Che classifica

Polemiche in una classifica davvero particolare ieri sera nella puntata del 6 ottobre di Tale e Quale Show 2023 punto non è tanto una notizia che il vincitore sia Scialpi con il suo Domenico Modugno, un’interpretazione davvero magistrale, ma il fatto che abbia vinto senza il supporto della giuria eccetto Cristiano Malgioglio. Ad aprire la serata è stata l’imitazione di Pamela Prati che ha vestito i panni di Donatella Rettore con il brano il Cobra, accogliendo come sempre le critiche del paroliere di Mina e i complimenti di Loretta Goggi con un astenuto Giorgio Panariello. Non ha convinto nemmeno Ginevra Lamborghini mi panni di Dua Lipa che ha scatenato l’ilarità dei social a causa delle frecciatine ricevute riguardo sua sorella Elettra. Cristiano Malgioglio ha scherzato invitando la produzione ad assegnarle ruoli più semplici come quello di imitare sua sorella, la Goggi invece di sorvolare sull’argomento cercato di difenderla parlando di due carriere separate, causando l’effetto contrario di continuare a parlare della loro rivalità. Quarto giudice della serata ieri sera a Tale e Quale Show 2023 è stata Belen Rodriguez, chi la imita è non Virginia Raffaele, bensì Amelia Villano che ha addirittura interpretato un brano nello stesso modo in cui lo avrebbe cantato la showgirl argentina. Hanno cercato di raggiungere il podio Ilaria Mongiovì che si è esibita sulle note di Born this way truccata come Lady Gaga e Jasmine Rotolo che ha emulato Sade.

Le maggiori critiche le hanno ricevute Jo squillo che ha imitato la Rappresentante di lista in Ciao Ciao e Maria Teresa Ruta che ha fatto Ambra Angiolini con la sua iconica T’appartengo, balletto compreso. A definirle in precise in certi passaggi addirittura Loretta Goggi che ha sempre buone parole per tutti. Che sarebbe stata una classifica rivoluzionata ieri sera nella puntata del 6 ottobre di Tale e Quale Show 2023 se capito quando Scialpi vestito da Domenico Modugno ha cantato volare, segnando la sua prima standing ovation del pubblico e ricevendo apprezzamenti da parte del sempre Severo Cristiano Malgioglio. Una spanna dietro ma sempre molto apprezzate dalla giuria, le indicazioni di Gaudiano di Lewis Capaldi e soprattutto Diodato di Lorenzo Licitra. Il momento comico è stato reso particolarmente divertente anche dalla presenza di Valentina Persia che ha accompagnato Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni vestite da Ronettes.

Tale e Quale Show 2023 classifica 6 ottobre

Al momento di decretare il vincitore della serata i concorrenti sono sembrati molto compatti nell’assegnazione dei punti: tutti hanno votato Scialpi (che ha votato Cirilli e Paolantoni) tranne Alex Belli che ha premiato ricambiato Jasmine Rotolo. Fronte social al primo posto con cinque punti Lorenzo Licitra, seconda Ilaria Mongioví che ha portato a casa tre punti e un voto per Luca Gaudiano. L’imitatrice di Belen Rodriguez, Loretta Goggi e Giorgio Panariello hanno indicato come migliore della puntata Lorenzo Licitra con l’imitazione di Diodato, Cristiano Malgioglio è invece voluto premiare l’interpretazione che ha poi portato a casa la vittoria. Il vincitore della puntata di ieri sera di Tale e Quale Show 2023 è stato Scialpi con la sua imitazione di Domenico Modugno. Le esibizioni della prossima settima vedono Pamela Prati diventare Rosanna Fratello,

Lorenzo Licitra imitare Adam Levine, Ginevra Lamborghini trasformarsi in Miley Cyrus, Scialpi fare Boy George,

Ilaria Mongioví esibirsi in Arisa, il duo

Paolantoni Cirilli divertire con Franco e Ciccio, Jo Squillo esibirsi come Raffaella Carrà, Gaudiano cantare Al Bano,

Alex Belli imitare Stash,

Jasmine Rotolo diventare Macy Gray e infine

Maria Teresa Ruta vestire i panni di Heather Parisia. La classifica finale di ieri sera 6 ottobre di Tale e Quale è risultata la seguente, dall’ultimo al primo:

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli 25 punti

Jo Squillo e Maria Teresa Ruta 27 punti

Pamela Prati 39 punti

Ginevra Lamborghini 40 punti

Ilaria Mongioví 43 punti

Alex Belli 45 punti

Jasmine Rotolo 54 punti

Luca Guadiano 56 punti

Lorenzo Licitra 63 punti

Scialpi 85 punti