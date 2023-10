Terra Amara Behice quando e come muore: che strazio

Dalle anticipazioni turche di Terra Amara è noto che Behice muore: in che modo e quando va in onda il suo suicidio per mano di Demir

Dopo Unkar e Ylmaz chi muore in Terra Amara è Behice, la spietata zia della dottoressa Mujgan. Dalle anticipazioni che arrivano dalla Turchia è infatti noto che diversi personaggi perdono la vita all’interno della soap e la prossima che vedremo in Italia spirare è la donna rea dell’omicidio della madre di Demir. La dinamica del decesso è però particolarmente articolata e prenderà spazio nel nostro Paese in diversi episodi perché non è un semplice suicidio come sembra. Va in primis specificato che, rispetto alla messa in onda in Turchia delle puntate della serie con protagonista Zuleyha, qui c’è un montaggio particolare che vede prima di tutto una non suddivisione in stagioni come nel format originario e poi un uno spezzare le puntate facendo durare il più a lungo possibile. In Italia infatti, a differenza della terra di origine della soap non va in onda in prima serata ma di pomeriggio. Dunque quando vedremo in onda la morte di Behice è a fine ottobre, massimo inizio novembre, dato che avviene nell’episodio 85 della terza stagione di Terra Amara (attualmente si è oltre la quaranta).

Se c’è un po’ di tempo per vedere spegnersi la zia di Mujigan, non si può che premere per sapere come è morta l’assassina di Unkar che espira tutte le sue cattiverie nei confronti del cast della serie turca. Gli spoiler infatti ci portano alla puntata in cui Zuleyha non si dà pace e non si accontenta delle giustificazioni che ha dato la polizia a demir per l’omicidio di sua madre. Nonostante sia stata, in sostanza, la suocera la costringerla ad una vita infelice lontano dal suo Ylmaz, è innegabile che sia affezionata al ricordo della donna e che voglia quindi vendicarla. Così indagando personalmente, grazie a delle prove schiaccianti ritrovate con l’aiuto di Fekeli, compagno di Unkar, costringono Behice a confessare.

Terra Amara Behice suicidio

La zia della dottoressa di Terra Amara non si fa scrupoli e vomita in faccia ai suoi nemici tutto il suo disprezzo per loro e racconta i dettagli dell’omicidio dell’odiata rivale. Non vuole andare in carcere e così scappa in auto. Zuleyha e Fekeli riescono a seguirla e a tamponarla per catturarla. La donna a quel punto esce rapidamente dal lato veicolo e decide di scappare a piedi correndo verso le montagne e inerpicandosi in sentieri molto scoscesi e pericolosi. Non conoscendo il territorio di blocca su una rupe. Vedendosi braccata la zia di Mujigan si ferma e probabilmente presa da un attimo di pentimento rivela perché è così cattiva. È infelice della sua esistenza, è frustrata e per appagare questo senso di insoddisfazione gode nel veder soffrire gli altri, soprattutto chi è felice. Fekeli riesce a convincerle l’assassina di Unkar a non buttarsi giù, quando arriva Demir. Le intenzioni del marito di Zuleyha non sono buone vuole ammazzare il personaggio interpretato da Esra Dermancıoğlu. Behice muore di suicidio o la uccide Demir? Potremmo dire entrambe perché si lancia nel vuoto dalla rupe togliendosi la vita ma ad indurla a tale drammatico gesto è la consapevolezza che il figlio di Unkar si sarebbe vendicato ad ogni costo.