Anticipazioni Grande Fratello 9 ottobre Bea e Garibaldi smascherati

Stasera dalle anticipazioni del Grande Fratello 2023 del 9 ottobre si scoprirà la verità sulla ship tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, la storia di Heidi e sorpresa per Letizia

Stasera grande protagonista l’amore secondo le anticipazioni della puntata del 9 ottobre del Grande Fratello 2023. Al centro delle dinamiche due nuovi triangoli e un presunto tradimento. Beatrice, Garibaldi e Samira nelle ultime ore sono al centro dell’attenzione degli inquilini e dei fan insieme all’ormai consolidato trio Vittorio Heidi e Anita. Due giorni fa è scattato il primo bacio tra la Luzzi e il concorrente di origini calabresi che non si sono poi nascosti scambiandosi effusioni anche la festa anni 20 di sabato sera. È arrivata addirittura una scenata di gelosia quando Garibaldi ha visto la Luzzi dare un bacio a stampo per gioco a Massimiliano Varrese. Tra i due c’è una bella differenza d’età, oltre 20 anni, l’attrice di Vivere ha 52 primavere, l’aspirante fidanzato ne ha invece 30. Ci sono tutte le premesse per la nascita di una nuova ship ma in pochi credono nei Gabiluzzi. Il motivo è chiaro: si vocifera che i due abbiano un accordo con la complicità degli autori che sarà rivelato nella puntata di stasera 9 ottobre del Grande Fratello 2023. L’obiettivo sarebbe di vedere la reazione degli inquilini a questa storia d’amore un po’ forzata e testare la presunta gelosia di Samira di cui è invaghito il calabrese nonostante lei sia fidanzata. Più credibile l’indecisione di Vittorio tra le due bionde rivali della casa, Heidi e Anita. Il modello torinese ha finalmente dichiarato che gli piace Anita ma nel frattempo continua la conoscenza di Heidi in attesa della scintilla visto che comunque è attratto fisicamente dall’imprenditrice di origini albanesi.

I social fanno il tifo per i Vittonita anche perché la laureata è palesemente attratta da Vittorio anche se ancora non si comprende se sia fidanzata o no dato che di recente ha rivelato di essersi lasciata dopo una lunga storia d’amore e di essersi pentita di aver perso tanti anni della sua giovinezza. C’è però un terzo triangolo, anzi quadrilatero all’orizzonte: Paolo, Letizia, Valentina e il fidanzato della Petris. Il macellaio romano continua imperterrito a sostenere di essere attratto da Anita ritenendola la più bella della casa, è chiaro però a tutti il suo interesse per Letizia che stando alle anticipazioni di stasera 9 ottobre del Grande Fratello potrebbe confessare proprio in puntata dato che ha accennato di essere preso dalla fotografa già nelle ultime ore. In contemporanea per Paolo si è dichiarata Valentina che però sembra avere poche speranze. Letizia continua a parlare del fidanzato sollevando anche qualche piccola critica e si scommette che questa sera il GF possa organizzare qualcosa con lo stesso ragazzo o in presenza o con una sorpresa tipo lettera. Infine potrebbe essere raccontata la storia di Heidi e potrebbe arrivare una telefonata a Samira da parte del padre che non ha mai voluto conoscerla.

Grande Fratello stasera 9 ottobre pronostici televoto

Al televoto di stasera 9 ottobre al Grande Fratello ci sono Grecia, Valentina e Anita e non è prevista l’eliminazione ma si deciderà chi è la preferita dal pubblico ma i ragazzi nella casa non lo sanno. Per l’attrice di origini venezuelana è stata una settimana molto difficile perché ha provato a chiarirsi gli altri concorrenti dopo aver ricevuto tantissime nomination ma senza avere particolare successo, anzi spesso è stata isolata e rimbalzata dai diretti interessati. Grecia ha provato in particolare a trovare un equilibrio con Rosy Chin e Massimiliano ma con entrambi non c’è stato nulla da fare, un atteggiamento che ha rinforzato il seguito nei confronti dell’attrice di Topazio che gode anche dell’appoggio da parte del fandom, sempre più grande, di Beatrice Luzzi. Proprio per questo secondo i pronostici del televoto di stasera 9 ottobre del Grande Fratello Grecia Colmenares sembra la favorita a conquistare l’ambita immunità. Potrebbe essere l’ennesima beffa per gran parte dei concorrenti della Casa che continuano a fare gruppo e dopo Beatrice puntano a escludere Grecia. L’unica che potrebbe insidiare l’eventuale conquista del televoto è Valentina che ha già evitato l’eliminazione e che risulta decisamente più simpatica al pubblico social rispetto ad Anita. La bionda è stata più volte criticata per le frasi nei confronti di Beatrice e per la rivalità con Heidi che ad oggi sembra aver minato il suo percorso nella Casa.