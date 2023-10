Come un gatto in tangenziale 3 si farà? Dietro il flop la rivelazione

Quando esce Come un gatto in tangenziale 3 con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il botteghino parla chiaro ma un dato fa riflettere

Ne stiamo parlando, un’affermazione laconica con cui Antonio Albanese ha cassato la possibilità di vedere sul grande schermo il film Come un gatto in tangenziale 3 l’eventuale sequel dopo Coccia di morto. C’è però al di là delle dichiarazioni ufficiali una speranza corroborata da un dato che di fatto apre le porte ad un lieto fine per la storia d’amore tra Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il primo capitolo della saga fu un grande successo sia al botteghino che proposto nelle piattaforme di streaming e tv così nel giro di un anno si è subito tornati a girare il sequel Ritorno a Coccia di morto che però ha dovuto fare i conti con la pandemia Covid. Uscito nel 2021 ha totalizzato al botteghino 3 milioni di euro, decisamente al di sotto delle aspettative e delle previsioni dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal primo film con la regia sempre di Riccardo Milani. Questo dato aveva scoraggiato i fan della pellicola considerando il fatto che non avendo ottenuto quanto previsto sarebbe stato davvero difficile vedere un terzo film dedicato all’improbabile storia d’amore tra Monica e Giovanni. Il poco afflusso nelle sale cinematografiche però è stato messo da parte grazie alle piattaforme streaming e pay per view, sempre più rilevanti dopo il Covid. Come un gatto in tangenziale 2 Ritorno a Coccia di Morto è stato infatti il film più visto nella storia di Sky a Natale, un dato clamoroso che non può essere sottovalutato dalla produzione e dal regista.

Come un gatto in tangenziale 3 il cast

Come un gatto in tangenziale 3 si farà solo ed esclusivamente se tutte le parti in causa e quindi nello specifico il cast sia d’accordo nel partecipare al terzo film della saga. Proprio per questo Antonio Albanese non ha escluso totalmente la possibilità di tornare a lavorare nei panni di Giovanni, think tank innamorato di Monica. Valutando il risultato al botteghino e nelle piattaforme la sensazione è che Come un gatto in tangenziale 3 potrebbe diventare realtà solo ed esclusivamente come pellicola da poter vedere in casa attraverso servizi come Netflix, Amazon Prime o Disney +. Nulla di ufficiale ovviamente ma valutazioni in corso che ovviamente devono tenere conto anche della volontà del cast di Come un gatto in tangenziale di ritornare sul set. In primis Paola Cortellesi, protagonista e impegnata in questo periodo con il suo primo film da regista, poi ovviamente Antonio Albanese, Alessandra e Valentina le gemelle Giudicessa, Simone De Bianchi nei panni del giovane Alessio il figlio di Paola Cortellesi e Claudio Amendola e Alice Maselli che interpreta Agnese la figlia di Antonio Albanese. Difficile vedere di nuovo Luca Argentero perché la sua storia si chiude con Come un gatto in tangenziale 2 così come il ruolo interpretato da Sarah Felberbaum. Nel cast invece potrebbe essere confermata Sonia Bergamasco, attrice che veste i panni della moglie di Antonio Albanese. Ci sono tutte le premesse quindi per sperare nella possibilità che Come un gatto in tangenziale 3 si farà ma ad oggi non sono in programma riprese quindi nel caso la pellicola potrebbe uscire tra non prima di due anni.