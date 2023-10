Grande Fratello chi è stato eliminato ieri sera 9 ottobre: nomination

Alfonso Signorini disorienta i concorrenti della Casa e fa credere che chi è ha vinto al televoto è stato l’eliminato di ieri sera 9 ottobre: la verità e lo scontro virale tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi

Si fa davvero fatica ad immaginare questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini senza Beatrice Luzzi. L’attrice è assoluta protagonista anche della puntata di ieri sera 9 ottobre del Grande Fratello e indirettamente anche del risultato del televoto deciso dal pubblico. Prima di rivelare il verdetto che è stato oggetto di uno scherzo ai danni dei concorrenti da parte della produzione, la serata ha dato spazio alla conoscenza sempre più approfondita tra Beatrice e Garibaldi chiacchierata dagli inquilini della casa e ovviamente in particolare da Massimiliano Varrese che con cinismo ribadisce che il calabrese si è sacrificato e vede la collega come una vedova nera per poi ritrattare dopo il richiamo di Alfonso Signorini. Anita e Arnold non credono nella relazione, Garibaldi invece la difende e in confessionale ammette di essere legato e di provare qualcosa. Mostra anche gelosia per il bacio dato per gioco dalla Luzzi proprio al nemico Massimiliano. C’è anche un confronto tra tutti e tre, eccessivo per Beatrice che ricorda di avere due figli a casa. Dopo i tanti battibecchi si annuncia chi è stato eliminato ieri sera 9 ottobre al Grande Fratello e ad uscire è Grecia Colmenares. In realtà non è come credono i concorrenti perché l’attrice venezuelana è stata votata per il preferito conquistando il 42% delle preferenze, 40% per Anita e 18% per Valentina. Dopo aver finto di essere uscita, Grecia torna in casa e ringrazia in particolare Vittorio e Garibaldi per esserci sempre. La puntata di ieri sera 9 ottobre del Grande Fratello è stata però caratterizzata dal confronto scontro tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi nato per alcune frasi di quest’ultima sul ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa. Sembra una trappola per l’attrice di Vivere ma alla fine vince ancora una volta sottolineando come Jane Alexander fosse stata doppiata, un’incoerenza per lei. Anche la lettera letta dall’attrice di Elisa di Rivombrosa scritta dalla regista della fiction Cinzia TH Turrini non fa cambiare idea alla Luzzi che ovviamente deve subire anche gli attacchi di Varrese che ritiene sconcertante le accuse fatte da Beatrice. Il confronto si chiude con Jane Alexander in confessionale e con Alfonso Signorini che la invita a diventare concorrente del Grande Fratello, la risposta arriverà tra qualche giorno.

Grande Fratello 9 ottobre chi è andato ieri sera in nomination

Anche ieri sera 9 ottobre si è cercato a tutti i costi di creare coppie tra i concorrenti del Grande Fratello. Letizia però continua a dichiararsi innamorata del ragazzo, Paolo piace a tutti ma è rispettoso soprattutto per la situazione della fotografa mentre Vittorio scarica Heidi e ammette di sentirsi più compatibile con Anita che in realtà aveva mostrato interesse per Paolo ma soprattutto è a quanto pare fidanzata. Sorpresa proprio per Anita che vede il padre e poi parte la girandola delle nomination. Prima però Grecia Colmenares diventata immune grazie alla vittoria del televoto manda in nomination diretta Valentina. Gli immuni della casa sono Massimiliano, Fiordaliso, Alex, Ciro e Garibaldi mentre Cesara Buonamici rende non nominabile Anita. Partono le nomination palesi: Valentina, Heidi e Paolo votano Arnold, le prime due perché non hanno legato tanto mentre il macellaio per un consiglio dato dal content creator a Letizia su Paolo. Rosy e Angelica votano Beatrice, la prima perché non c’è empatia, la seconda per il confronto con Jane Alexander. Vittorio vota Angelica, Arnold vota Heidi, mentre Samira e Giselda votano Vittorio. Nelle nomination segrete poche sorprese: Alex, Massimiliano, Letizia e Ciro votano Beatrice rinnegando il famoso reset, Grecia nomina Rosy, Anita invece Heidi così come Garibaldi, mentre Fiordaliso sceglie Angelica. Chi è stato nominato ieri sera 9 ottobre al Grande Fratello sono Valentina, Beatrice con 6 voti, Arnold e Heidi con 3 voti. Il concorrente più votato dal pubblico si salverà dall’eliminazione, mentre chi otterrà meno preferenze sarà eliminato nella prossima puntata in programma giovedì 12 ottobre.