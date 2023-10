Veronica in Blanca 2 è Chiara Baschetti: quel tradimento in tv

Il personaggio di Veronica in Blanca 2 è interpretato da Chiara Baschetti, 36 anni, nel cast de Il Paradiso delle Signore: carriera e vita privata

È nel cast di Blanca 2 nei panni di Veronica affascinante ex fidanzata di Giuseppe Zeno che cerca di riconquistarlo scatenando la gelosia di Maria Chiara Giannetta. Si chiama Chiara Baschetti l’attrice che nella seconda stagione della serie con il cane Linneo entrerà a gamba tesa nelle dinamiche della coppia protagonista. Si tratta di un volto decisamente noto del piccolo schermo e soprattutto per gli appassionati delle fiction e dei prodotti targati Rai e Mediaset. In realtà i suoi esordi sono sul grande schermo, dove, senza avere alcuna esperienza davanti la macchina da presa, subito conquista un ruolo da protagonista dando il lá alla sua carriera da attrice. Chiara Baschetti è Silvia nel film Ma che bella sorpresa, ovvero la fidanzata immaginaria di Claudio Bisio che alla fine sceglierà Valentina Lodovini. Prima in curriculum Veronica di Blanca 2 aveva un comprovato percorso da modella livello internazionale. Poco più che maggiorenne vince un premio in una kermesse di bellezza Elite Model e sfila per marchi del calibro di Armani e Cavalli. Chiara Baschetti fare anche in numerosi spot pubblicitari sia televisivi che fotografici, come per Breil, Carpisa e Diesel. L’attrice era a Ney York quando le è arrivata la telefonata del regista Alessandro Genovesi che le ha cambiato la vita. Da quel 2004 la sua carriera è diventata inarrestabile. Interpreta la figlia di Gianni Morandi ne L’Isola di Pietro e Fioretta Gorini nella terza stagione de I Medici. Oggi è Veronica nel cast di Blanca 2 ma dove ha raggiunto il successo è con un ruolo di spicco in una seria molto amata: Chiara Baschetti è stata Matilde Frigerio di Sant’Erasmo nel Paradiso delle Signore, sesta e settima stagione. Per chi non la ricorda, si tratta con esattezza della moglie di Tancredi nemica giurata di Adelaide, Vanessa Gravina. Con il tempo si è anche formata in recitazione con due Masterclass, una con Gisella Burinato l’altra con Michael Margotta.

Chiara Baschetti fidanzato: il tradimento in tv

Di origini romagnole è nata a Cesena il 28 marzo del 1987 sotto il segno zodiacale dell’Ariete cresce a Sant’Arcangelo di Romagna, paese che ha dato i natali anche a Fabio De Luigi, ma si definisce di Sant’Ermete. Veronica in Blanca 2 è alta 1.80 m misura che le ha dato la possibilità di diventare famosa anche come sosia di un’icona del mondo della moda, Cindy Crawford. Nel 2003 risultava la modella dell’anno dopo essersi aggiudicato il titolo di Un volto per fotomodella, è stata anche ragazza immagine ne La Repubblica delle Donne, programma di Piero Chiambretti. Nella sua carriera Chiara Baschetti, almeno per il momento, ha rifiutato la co-conduzione del Festival di Sanremo preferendo dare spazio alla recitazione. Inoltre nonostante ciò che pensano in molti, non ha mai partecipato a Miss Italia. Per quanto riguarda invece la sua vita privata è stata al centro del gossip sulla cresta dell’onda nel corso del GF Vip del 2008, infatti Chiara Baschetti è l’ex di Elia Fongaro che in quell’edizione lasciò l’attrice per legarsi a Jane Alexander scatenando le polemiche del pubblico anche per i circa 20 anni d’età di differenza. In precedenza Veronica in Blanca 2 è stata fidanzata per sette anni con il suo ex agente Marco Amato. Oggi risulta single stando almeno al suo profilo Instagram ufficiale dove non appaiono scatti di coppia ma molte immagini dai backstage delle fiction in cui lavora.