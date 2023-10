Grande Fratello ieri sera 12 ottobre eliminato Arnold: nomination e motivazioni

In nomination al Grande Fratello nella puntata di ieri sera 12 ottobre Beatrice, Grecia e Rosy Chin ma le motivazioni spiazzano

Ieri sera nella puntata del 12 ottobre del Grande Fratello le nomination sono state particolarmente infuocate punto le polemiche sono state talmente accese che Beatrice Luzzi, che ha totalizzato un numero da record di voti, ha chiesto che fossero mostrati i video per testimoniare che le motivazioni del gruppo contro di lei sono false. In particolare Eva di vivere a contestato ciò che ha detto Anita al momento di nominarla riguardo alla questione cibo e ha messo in discussione anche di affermazioni di Angelica. Entriamo nel dettaglio per meglio capire cosa è successo nella puntata di ieri sera del Gf e perché anche dopo la diretta nella Casa è scoppiato il putiferio. La prima decisione molto contestata sui social è stata quella di rendere immuni tutti gli uomini del reality. Quando il conduttore del programma, Alfonso Signorini, ha spiegato che la decisione è stata frutto del fatto che tutti gli eliminati sono uomini, ieri sera infatti è uscito dal Grande Fratello Arnold con la percentuale del 16%, i fan su Twitter sono esplosi. In molti credono che dietro la decisione di tutelare i ragazzi della Casa ci sia lo zampino degli autori che hanno voluto tutelare alcuni pupilli. Avrebbero cosí preferito mandare al televoto per il preferito donne cardine delle loro dinamiche come Grecia e Bea, per impedire che potessero gareggiare per l’eliminazione. Gli inquilini hanno reso immune Samira Lui, Cesara Buonamici Heidi perché è curiosa di sapere cosa succederà con Massimiliano Varrese.

Grande Fratello 12 ottobre nominati

Per quanto riguarda le votazioni palesi, fatte ovviamente dalle donne mentre gli uomini si sono espressi in confessionale, la Luzzi ha ricevuto ben otto voti. Ieri sera nella puntata del Grande Fratello del 12 ottobre Beatrice è andata in nomination con le seguenti motivazioni. Heidi l’ha nominata perché non le è piaciuto il fatto che si sia arrabbiata con Ciro semplicemente perché lui ha espresso il suo parere riguardo alla sua relazione con Giuseppe Garibaldi dicendo che vede più preso il calabrese. Anita ha invece scelto di votare Bea perché non ha approvato la decisione dell’attrice di stilare un accordo con Giuseppe che prevedeva che lui le riportasse ogni voce su di lei. Samira, invece, ritiene che la rossa vivere non sia riuscita a comprendere il suo carattere. Letizia ha ritenuto opportuno votarla perché si è resa conto di non poter riporre in lei quella fiducia che sperava meritasse, visto che a suo dire continua con comportamenti scorretti nei confronti del gruppo, salvo poi fare la vittima. Scontata la nomination di Rosy Chin con cui si è sempre scontrata. Angelica ha scelto di indicare come è possibile eliminata Beatrice per la questione cibo, ovvero le ha dato fastidio che li abbia chiesto del cibo senza glutine, pur non essendo intollerante, sentendosi inoltre non compresa per la sua patologia. Giselda non ha ancora superato il litigio per i vestiti prestati, infine Valentina ha votato l’attrice perché ha visto del marcio nel suo raccontare la questione cibo, come se avesse voluto mettere zizzania tra Angelica e il gruppo.

Tra le nomination di ieri sera nella puntata del 12 ottobre del Grande Fratello fondamentali quelle di Beatrice e di Grecia, chiave che hanno votato rispettivamente Angelica e Rosy Chin. Nel primo caso perché la Baraldi è stata sgarbata nel rifiutarle cibo senza glutine, tra la Colmenares e la ristoratrice cinese non c’è empatia. Grecia è stata votata anche da Fiordaliso perché la cantante ha pensato che fosse l’unica a poter sostenere un televoto. Per quanto riguarda invece le nomination in confessionale fatte dagli uomini, Massimiliano Varrese e Ciro Petrone hanno nominato per i continui scontri Beatrice, Alex ha nominato Grecia perché di fatto non riesce a sopportare i suoi atteggiamenti, stessa scelta di Paolo che si è sentito attaccato quando l’attrice di telenovelas gli ha dato del poco sincero. Vittorio, a sorpresa, ha votato Fiordaliso perché trova il suo essere diretta troppo offensivo. In conclusione, Giuseppe Garibaldi ha mandato in nomination Rosy Chin perché da quando ha iniziato la sua storia con Beatrice lei si è allontanata. Dunque, sono in nomination dalla puntata del Grande Fratello di ieri sera 12 ottobre Beatrice con dieci voti, Grecia con tre voti e Rosy Chin con due. Questa volta si vota per salvare il preferito e non per l’eliminazione

