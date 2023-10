Uomini e Donne chi è Michele corteggiatore Manuela

Uomini e Donne: chi è Michele, il corteggiatore Manuela? Scopriamo tutto sul nuovo protagonista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

C’è un nuovo volto che sta conquistando gli spettatori e le spettatrici del pomeriggio di Mediaset: a Uomini e Donne è apparso un nuovo affascinante e giovane corteggiatore, che ha subito suscitato l’interesse di Manuela Carriero. Si tratta di Michele, un ragazzo originario di Castellammare di Stabia che ambisce a conquistare il cuore della 34enne ex concorrente di Temptation Island. Il nuovo corteggiatore del dating show di Canale 5 ha attirato l’attenzione dei fan di Uomini e Donne grazie al suo bell’aspetto e anche alla sua simpatia, e forse anche per questo su di lui si stanno rapidamente scoprendo un po’ d’informazioni, più di quante di solito vengono diffuse sui corteggiatori che solitamente compaiono nello studio di Maria De Filippi.

Il suo nome completo è Michele Longobardi, e come detto è un ragazzo campano nato a Castellammare di Stabia, anche se al momento lavora al Comune di Capri. Sappiamo che però non è pienamente soddisfatto del suo impiego e che si sta guardando attorno: chissà che la sua avventura a Uomini e Donne non possa portargli abbastanza notorietà da aprirgli una prossima carriera televisiva. Per adesso, Michele si è limitato a parlare del fatto di alcuni progetti nel cassetto che non vede l’ora di realizzare, anche se per il momento, essendo molto scaramantico, ha preferito non approfondire di cosa si tratti. Ha comunque specificato che il suo lavoro attuale, anche se non è il massimo, ha il pregio di avergli dato una solidità economica molto importante.

Durante la sua uscita in esterna assieme alla bella tronista Manuela Carriero, Michele ha raccontato di amare i tramonti, ma ha anche rivelato la sua più grande paura: quella del tempo che passa. Il ragazzo arrivato a Uomini e Donne a fine settembre, all’inizio della nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi, e ha subito iniziato a corteggiare Manuela, confessando di essere molto attratto da lei fisicamente. Ha anche aggiunto che un posto dove vorrebbe portare la tronista è nella sua città natale, Castellammare.

Uomini e Donne Michele età Instagram

Michele Longobardi ha già conquistato gran parte del pubblico di Canale 5, che vuole continuare a seguire le vicende del giovane corteggiatore di Uomini e Donne. Per tutti quelli che sono interessati da questa avventura, il consiglio è ovviamente quello di seguire il profilo Instagram ufficiale di Michele, sul quale al momento ha già 27.600 follower. E dire che alla sua prima apparizione nello studio di Mediaset, a fine settembre, ne aveva appena 1.500! Su Instagram, Michele pubblica molte foto della sua vita personale, ma in realtà ciò che non sappiamo di lui è la sua età. Le informazioni disponibili online riportano che è nato il 10 agosto ed è del segno del Leone, come riportato anche sul suo profilo Facebook, ma non conosciamo l’anno di nascita e quindi nemmeno la sua età. Secondo alcune indiscrezioni, però, dovrebbe avere qualche anno in meno di Manuela, che come abbiamo visto ha 34 anni.