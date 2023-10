Sophie Codegoni come era prima del successo FOTO

Sophie Codegoni, 23 anni, le foto prima del successo, la trasformazione del fisico e le sue esperienze professionali dopo Uomini e Donne e il Gf Vip

In questo momento è uno dei volti più famosi dello show business italiano, come conferma anche il suo impressionante successo sui social: solo su Instagram, Sophie Codegoni vanta ben 1,1 milioni di follower. Non male, se consideriamo che è ancora molto giovane, essendo nata il 22 dicembre 2000, e ha quindi 23 anni. Chi la segue oggi probabilmente l’ha scoperta come concorrente del Grande Fratello Vip, di cui è stata una delle grandi protagoniste nel corso della sesta stagione, andata in onda tra il settembre 2021 e il marzo 2022, restando nella casa più famosa d’Italia dal giorno 5 fino al giorno 179, prima di essere eliminata. Quando si è presentata al Grande Fratello VIP a fine 2021, Sophie Codegoni era già un po’ nota, come facile immaginare. Sebbene avesse solo 19 anni all’epoca, la modella e influencer nativa di Riccione era anche già apparsa in televisione: merito di un altro fortunato programma delle reti Mediaset, ovvero Uomini e Donne. Era apparsa nello show condotto da Maria De Filippi nel 2020, diventando la tronista più giovane di sempre del programma, a soli 18 anni d’età (mese più mese meno rispetto a Ludovica Valli).

Andando a rivedere le foto dell’epoca, è facile notare alcune differenze estetiche rispetto a oggi, che non sono dovute solamente a qualche anno in più e alla maturità raggiunta. I capelli di Sophie Codegoni, per esempio, oggi sono di un biondo molto più acceso e brillante, quasi dorato, rispetto a com’erano ai tempi della sua prima apparizione in uno studio televisivo, ormai 3 anni fa. La stessa influencer e showgirl romagnola ha raccontato di aver in seguito fatto ricorso a degli interventi di chirurgia plastica, ritoccando sia il seno che le labbra, anche se poi in seguito ha deciso di tornare alle sue labbra naturali. La partecipazione di Sophie Codegoni a Uomini e Donne si era conclusa con un lieto fine, con la giovane modella che aveva accettato di iniziare una relazione con uno dei suoi corteggiatori, Matteo Ranieri, anche se fuori dal programma di Maria De Filippi la storia tra i due non è poi durata molto, come si è visto proprio durante il Grande Fratello Vip dell’anno successivo.

Sophie Codegoni figlia

La Casa del Gf Vip non ha portato solo grande notorietà a Sophie Codegoni, ma anche qualcosa di più. La modella e influencer nativa di Riccione ha infatti scoperto anche l’amore, incontrando un altro concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, Alessandro Basciano, un’imprenditore genovese tra l’Italia e la Spagna di ben 13 anni più grande di lei. Durante il programma, tra i due è nato l’amore, che è resistito per un anno anche fuori dal reality, con i due che hanno avuto anche una figlia. La bambina è nata a maggio del 2023 ed è stata chiamata Celine Blue, per cui oggi ha pochi mesi. Nel frattempo, però, la storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si è improvvisamente interrotta in autunno, con l’influencer che ha parlato sui social di “cose molto gravi”, lasciando intendere un tradimento da parte del dj che ha invece smentito parlando di vicende che li hanno allontanati. I fan dei Basciagoni sperano in un ritorno.