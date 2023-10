Amici 2023 Holy Francisco chi è età e vero nome: virale a X Factor

Holy Francisco è un cantante e uno dei partecipanti del talent Amici 2023 di Maria De Filippi: chi è, età e il successo a X Factor

Tra i talenti impegnati nella nuova edizione di Amici 2023 c’è anche un promettente cantante di nome Holy Francisco, che sta già riscuotendo un certo successo presso il pubblico di Canale 5. Nel corso delle puntate dello storico talent show condotto da Maria De Filippi, il ragazzo ha dimostrato di avere ottime qualità canore, ed è oggi molto apprezzato dagli spettatori e dalle spettatrici di Amici. Ovviamente Holy Francisco è solo un nome d’arte: il vero nome del giovane artista è Francesco Guarnera, ha 18 anni ed è di origini siciliane. È infatti nato a Gela il 7 giugno del 2005, ed è quindi del segno dei Gemelli. Si definisce una “giovane punkstar”, e da sempre sogna di diventare un cantante professionista. Per questo, ha già inciso alcuni singoli, che si possono anche ascoltare online: New York, Nuda sul letto, Lara, L’ultima notte, Giovane bello e dannato. Dopo aver convinto i selezionatori del programma di Canale 5, Holy Francisco è arrivato a debuttare nello studio di Amici 23 il 24 settembre scorso, entrando nel gruppo di talenti seguito dalla professoressa di canto Anna Pettinelli. Il suo successo è stato immediato, come dimostra la crescita vissuta in poche settimane dal suo profilo Instagram ufficiale, passato da 10.000 a oltre 27.000 follower. Il cantante vive a Gela con i genitori e un fratello e ha anche un cane a cui è molto legato. In merito alla sua famiglia, Holy Francisco ha detto di essere molto legato a suo nonno. Prima di partecipare ad Amici 2023, Holy Francisco aveva una relazione con una ragazza di nome Marika, i due sono anche apparsi insieme sui social. L’avvicinamento del cantante a Sarah Toscano, altra concorrente di Amici 2023, con cui c’è stato già un bacio, aveva insospettito i fan del programma che però hanno subito avuto una risposta. La stessa Marika ha spiegato che i due avevano deciso di prendersi una pausa dopo l’ingresso di Holy Francisco ad Amici 2023 ma che continuavano a sentirsi anche nelle ultime settimane fino a quando non hanno deciso di separarsi definitivamente. Il cantante si è fatto subito notare nella scuola anche per aver risposto in maniera ironica ad un discorso fatto da Rudy Zerbi, atteggiamento che non è piaciuto al professore che da tempo gli chiede di cimentarsi nei compiti in canzoni di Tiziano Ferro. Anna Pettinelli però ha sempre rifiutato per permettere al ragazzo di studiare e migliorarsi prima di affrontare un ostacolo così importante. Holy Francisco si definisce un ragazzo solare, ma sembra anche un po’ introverso, e qualcuno lo accusa di essere fin troppo permaloso, per come reagisce alle critiche alle sue canzoni, pur sempre restando nei limiti della buona educazione.

Holy Francisco a X Factor

La sua partecipazione ad Amici 23 non è la prima apparizione televisiva di Holy Francisco. Pochi se lo ricordano, ma l’anno prima di entrare nella scuola per giovani talenti di Canale 5, il cantante siciliano era apparso su Sky nelle selezioni di un altro celebre talent show italiano, ovvero X Factor. È però comprensibile che in pochi se lo ricordino, dato che all’epoca si era presentato appunto con il suo vero nome, Francesco Guarnera, e soprattutto con un look completamente differente: lunghi capelli castani leggermente ricci, nel 2022, mentre oggi hai i capelli corti tinti di un rosso acceso. Si era presentato sul palco di X Factor per cantare la canzone Martina sei una stronza, una sorta di dissing verso una sua ex fidanzata, che però aveva convinto sia Fedez che Ambra Angiolini. La canzone divenne virale sui social, ma non bastò al cantante siciliano, che non riuscì a entrare nella Last Call e proseguire la sua avventura nello show. Un anno dopo, con nuovo look e nome d’arte, Amici gli ha però l’occasione che sperava.