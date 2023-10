Anticipazioni Amici 15 ottobre chi vince sfida tra Chiara e Denise

Anticipazioni Amici 15 ottobre: chi vincerà la sfida tra Chiara e Denise per restare nella scuola più prestigiosa della televisione italiana?

È arrivato il giorno della grande sfida ad Amici 23: chi vincerà la sfida tra Chiara e Denise? Quest’oggi, domenica 15 ottobre, va in onda la nuova puntata del talent show di Canale 5, da sempre uno degli appuntamenti di maggior successo sulle reti Mediaset, e uno dei focus principali è appunto la sfida di ballo tra Chiara e l’aspirante allieva Denise, annunciata in settimana. Ovviamente, anche se la puntata verrà trasmessa su Canale 5 solo quest’oggi, non sarà in diretta: tutto ciò che vedremo quest’oggi nello studio di Maria De Filippi è infatti già stato registrato. Per la precisione, gli eventi della puntata di oggi si sono svolti giovedì 12 ottobre, ed è per questo motivo che sono già disponibili alcune anticipazioni su quanto successo. A partire innanzitutto dalla mancata esibizione di Ezio nella gara di canto: il giovane concorrente di Amici 23 è stato escluso a causa di un provvedimento disciplinare, dovuto al suo comportamento in casetta, poco dedito all’igiene, all’ordine e alla pulizia. Nelle varie sfide di questa puntata, vedremo Holden avere la meglio su Sarah nella gara degli inediti, mentre Dustin non ha convinto Raimondo Todaro (anche se Celentano e Emanuel Lo esprimeranno un parere diverso). Brutte notizie anche per Nicholas, che nella sua prova di danza riceverà voti piuttosto bassi. Nella gara di improvvisazione, giudicata da Andrea Alemanno e che aprirà le porte della partecipazione all’evento ufficiale di World of Dance 2023, Kumo ha prevalso infine su Nicholas e Dustin. Per quanto riguarda invece l’attesa sfida tra Chiara e Denise, nella puntata di oggi vedremo la titolare di Amici 23 prevalere sulla sua sfidante, che quindi non entrerà nella scuola più ambita della televisione italiana. Denise aveva impressionato positivamente Todaro, per cui il risultato di questa sfida era molto in bilico, alla vigilia. Invece Chiara è riuscita a dimostrarsi migliore: la giurata Irma Di Paola ha preferito lei, giudicandola più versatile di Denise.

Anticipazioni Amici 15 ottobre gara canto e ballo

Nella puntata di oggi assisteremo anche alle due gare di canto e ballo che stabiliranno le due rispettive classifiche. Anche se questo aspetto sono disponibili anticipazioni molto precise e affidabili. A giudicare la gara di ballo ci ha pensato il danzatore spagnolo Sergio Bernal Alfonso, e la classifica definitiva sarà la seguente:

1. Simone

2. Marisol

3. Kumo

4. Gaia

5. Dustin

6. Sofia

7. Nicholas

8. Elia

Per giudicare invece la gara di canto di Amici 15 per la puntata del 15 ottobre c’è un’ospite d’eccezione, la nota popstar fiorentina Emma Marrone, vincitrice della nona edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2010. Durante il programma odierno, la cantante presenterà il suo nuovo singolo Iniziamo dalla fine, che lancia il nuovo disco Souvenir. La classifica della gara di canto giudicata da Emma sarà invece la seguente:

1. Lil Jolie

2. Matthew

3. holden

4. Mew

5. Sarah

6. Mida

7. Stella

8. Petit

9. Space

10. Holy