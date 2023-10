Dalle anticipazioni del Gf di stasera richiesta di squalifica per Fiordaliso per razzismo, i dubbi di Beatrice su Garibaldi e chi entra come nuovi concorrenti

Non solo Jane Alexander stasera dalle anticipazioni del Grande Fratello del 16 ottobre comunicherà la sua decisione se entrare nella Casa più spiata d’Italia. Stando a quanto emerge dalle ultime notizie sul Gf sono ben 5 i nuovi concorrenti pronti a varcare la porta rossa, mentre arriva per un’inquilina una richiesta di squalifica, e il video con la frase razzista d’altronde parla chiaro. Questa sera I miss fin dei primi minuti della diretta potrebbe scalzare il primato di grande protagonista dei blocchi a Beatrice Luzzi, di cui si parlerà per gran parte della puntata del programma condotto da Alfonso Signorini. Per quanto riguarda le schermaglie d’amore che vedono l’imprenditrice di origini albanesi, queste saranno in prima linea. C’è infatti è stato un nuovo scontro con Varrese dopo le importantissime parole pronunciate dalla giovane concorrente nei suoi confronti, che nella scorsa puntata aveva addirittura dichiarato di volerlo aspettare fuori. Heidi ha infatti rivelato alle sue amiche nella casa di non voler baciare in nessun modo Massimiliano e che su questa decisione sarà perentoria. Il motivo va ricercato non nel vergognarsi o perché la vedono i genitori, vuole essere sicura dei suoi sentimenti perché ci sono dei limiti e solo fuori dal reality potrà capire se è davvero interessata all’attore di Carabinieri. Il discorso diverso, sempre però sul tema amore, per Beatrice che si è lasciata trascinare dai dubbi che le ha instillato Fiordaliso. La cantante di Non voglio mica la luna non ha nascosto alla luci di non vederla sincero nei suoi confronti Garibaldi, una sensazione, a suo dire, di una donna scafata che però non hanno riscontro in nessuno fatto evidente. La Luzzi ha legato questi dubbi anche a delle cose che ha visto in questi giorni da parte di Giuseppe e che non le sono piaciute. L’attrice di Vivere non tollera che il calabrese va da in giro a parlare della loro storia con inquilini con cui non va d’accordo. Inoltre, Heidi si è resa involontariamente artefice di una rivelazione, ha detto che le piace l’attore hollywoodiano Gerard Butler, che ha avuto in passato un flirt con Beatrice che ha però negato di conoscerlo. Chissà se in puntata, nel momento gossip, verranno mostrate le foto di 10 anni fa che vedevano protagonisti la Luzzi e Butler.

Anticipazioni Grande Fratello stasera 16 ottobre: i nuovi ingressi

Stando alle anticipazioni del Grande Fratello del 16 ottobre al centro ci saranno anche Paolo e Letizia. Il macellaio si è dichiarato apertamente alla fotografa, rivelando che si è allontanato in questi giorni perché prova qualcosa per lei e non vuole metterla in difficoltà con il suo fidanzato. Intanto questa sera al Gf potrebbe esserci il primo litigio di Vittoria con Anita. Il modello ingegnere ha ammesso di non vedere, oltre a capelli biondi e occhi azzurri nulla di più nella concorrente che potrebbe rimanerci male data la loro amicizia. In questa dinamica potrebbe inserirsi nuovamente Heidi che non ha visto di buon occhio il provarci, senza alcun risultato, di Valentina con Vittorio, affermando di essersi offesa con la PR perché le aveva nascosto questo suo gradimento. C’è chi la vede come una forma di gelosia di Heidi per Vittorio. Su X, l’ex Twitter, si sta però chiedendo a gran voce la squalifica di Fiordaliso per una frase razzista, ma non è certo che stasera nella puntata del 12 ottobre del Grande Fratello arriverà per la cantante la busta nera. La voce di Non è mica la luna ha detto, parlando con Rosy Chin, lavoro come un N**o, stessa parola utilizzata da Fausto Leali che all’epoca fu squalificato. I nomi che circolano su chi entra questa sera al Gf sono quello di Jane Alexander, Giampiero Mughini, Jill Cooper, Rosanna Fratello e Mirko Brunetti. La perfida marchesa Lucrezia Van Hecker di Elisa di Rivombrosa tornerà dopo la partecipazione nel 2018 per dare film da torcere a Beatrice, prima donna incontrastata di questa edizione del reality. Mughini sarebbe stato già da tempo un nuovo concorrente, tra l’altro già annunciato, se non fosse stato scelto di farlo entrare a programma in corso. Jill Cooper è un volto noto di Mediaset, americana esperta di fitness, in passato, è stata insegnante di Amici di Maria De Filippi, personal trainer in diverse edizioni del Gf e madrina di televendite. Dal carattere forte anche lei potrebbe scalzare l’egemonia della Luzzi. Mirko Brunetti, invece, è stato il re del gossip di questa stagione televisiva dopo il boom di popolarità di Temptation Island. Tatuaggio prima, e la rottura poi, con la tentatrice Greta saranno un tema caldo di queste puntate. Non è escluso tra i nuovi ingressi anche quello temporaneo della sua ex Perla per dare un po’ di pepe alle dinamiche.

Grande Fratello pronostici televoto stasera 16 ottobre

Stasera sono in nomination per il preferito Beatrice, Grecia e Rosy Chin. Se i pronostici del televoto sono scontati per i telespettatori, non lo sono per gli inquilini che sono certi possa spuntare la chef di origini cinesi grazie al suo potentissimo seguito sui social. Un’ipotesi non del tutto scontata visto che la ristoratrice può contare sui suoi oltre 400.000 follower su Instagram e all’importante seguito su TikTok anche se il suo atteggiamento nella casa non sta piacendo con una partenza a razzo che è sfociata poi in una poca partecipazione reale alle dinamiche oltre alle solite critiche verso la Luzzi. Beatrice però è una vera potenza e probabilmente senza nemmeno rendersene conto ha un fandom molto nutrito, che appoggia anche la particolare ship con Garibaldi. I Beabaldi sono di fatto l’unica coppia social di questa edizione del Grande Fratello. Tra l’altro nel famoso scontro con Jane Alexander per il pubblico social Bea ha avuto la meglio. A dare ancora più forza all’attrice ci hanno pensato i fan che le hanno mandato un aereo con una dedica, il primo di questa edizione. Un segnale tangibile di come Beatrice Luzzi sia la protagonista indiscussa di questa prima parte del Grande Fratello. Anche Grecia Colmenares potrebbe usufruire del grande seguito della rossa perché essendo sua amica e l’unica persona di cui si fida nella Casa, i fan dell’attrice di Vivere stanno provando a votare entrambe per permettere poi ad una delle due di mandare in nomination Rosy Chin. Difficile che però la venezuela possa riuscire a superare la Luzzi che appare ancora una volta la favorita per essere la preferita del pubblico e decidere le sorti del prossimo televoto.