Chi è il compagno di Ellen Hidding: il loro segreto d’amore

Ellen Hidding, 50 anni, è legata sentimentalmente da anni al compagno Roberto Cozzi con cui ha una figlia Anna Marie

Chiunque sia fan della Gialappa’s Band non può non amare anche Ellen Hidding, la mitica co-conduttrice olandese dei programmi del terzetto (ora duetto) comico più famoso della televisione italiana. A portarla in Italia è stata, negli anni Novanta, la sua carriera di modella, ma finì poi per diventare celebre nel nostro paese grazie al suo fortunato ruolo televisivo di conduttrice di Mai dire di gol a partire dal 1997, affiancando Alessia Marcuzzi. In seguito, ha lavorato a quasi tutti i programmi tv della Gialappa, ma ha anche preso parte ad altri programmi tv sulle reti Mediaset, come Zelig, Camera Café, e soprattutto Melaverde. Oggi ha 50 anni e continua a lavorare nella televisione italiana, con la sua solida vita privata e sentimentale.

Ellen Hidding ha una storica relazione con Roberto Cozzi, a cui sta assieme fin dal 1999. Una lunga e stabile relazione sentimentale, anche se i due non hanno mai deciso di sposarsi, in tutti questi anni. A raccontare come è nata la loro storia ci ha pensato proprio Ellen Hidding, che ha parlato del loro grande amore a Verissimo nel febbraio 2023. I due si sono conosciuti appunto nel 1999, quando Roberto Cozzi era da poco arrivato a Milano dal Sud Italia, e nella città lombarda gestiva un ristorante in cui la modella e conduttrice olandese andava spesso. Ellen Hidding ha raccontato che l’uomo aveva un po’ un atteggiamento da macho, e che questo le piaceva molto. Tra amici, si diceva che anche lui fosse attratto da lei, ma siccome non si era mai dichiarato fu proprio la conduttrice di Mai dire gol a fare il primo passo. Ellen Hidding ha raccontato che a cena aveva bevuto un poco di vino in più del solito, e così aveva trovato il coraggio di farsi avanti, proponendogli di partire insieme per una vacanza di una settimana alle Maldive. A quel punto, Roberto Cozzi le disse subito di sì, e i due partirono: si misero assieme durante la vacanza, e da allora non si sono più separati.

Ellen Hidding figli

Su Roberto Cozzi, in verità, non si sa molto, se non appunto che è un ristoratore originario del Sud Italia e che vive a Milano dalla fine degli anni Novanta. “Tra noi c’è rispetto, solidarietà, stima, amore” ha detto della loro relazione Ellen Hidding, definendo il compagno la sua “metà” e dicendo di non riuscire a immaginarsi senza di lui. La conduttrice televisiva olandese ha anche spiegato che, anche se non si sono mai sposati ufficialmente, lo considera lo stesso suo marito.

Ellen Hiddink e Roberto Cozzi hanno una figlia, Anne Marie, nata nel 2005, e che ha oggi 18 anni. Della ragazza non si sa quasi nulla, anche se qualche volta appare in alcune foto di famiglia sul profilo Instagram di sua madre. Non è noto se sia fidanzata né quali ambizioni lavorative abbia nella vita. Non sappiamo se abbia anche lei un profilo Instagram.