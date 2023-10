Joyce DeWitt oggi: che fine ha fatto attrice di Tre cuori in affitto? Cosa è successo all’interprete della celebre serie con Suzanne Somers.

Andata in onda in Italia tra il 1984 e il 1989, prima su Rete 4 e poi su Italia 1, Tre cuori in affitto è una delle sitcome più famose e apprezzate di sempre. La serie fu originariamente trasmessa sulla ABC tra il 1977 e il 1984, con il titolo di Three’s Company, ed era il remake della serie britannica Un uomo in casa. Lo show è tornato di attualità di recente a causa della tragica morte a 76 anni di una delle sue protagoniste, Suzanne Somers, deceduta il 15 ottobre 2023 a causa di un cancro al seno di cui soffriva da oltre vent’anni, e che ne aveva causato l’allontanamento dalle scene. In Tre cuori in affitto, Suzanne Somers interpretava Chrissy Snow, la bionda protagonista della serie che, assieme alla coinquilina Janet Wood si ritrova a vivere nello stesso appartamento con un uomo, Jack Tripper, apprendista chef. La situazione causa ovviamente degli imbarazzi ai proprietari della casa, i coniugi Roper, così Janet s’inventa che Jack è omosessuale, generando così una serie di situazioni esilaranti.

Nel ruolo di Janet c’era l’attrice Joyce DeWitt, che in Tre cuori in affitto ha il punto più alto della sua carriera. Nata a Wheeling, in West Virginia, il 23 aprile 1949, iniziò a recitare nel 1975 in due episodi della serie tv Baretta, per poi trasferirsi in California per studiare recitazione e ottenere nuove opportunità di lavoro. La parte di Janet Wood in Tre cuori in affitto la rese molto famosa tra il 1977 e il 1984, lavorando alla serie per tutta la sua durata. Nello stesso periodo recitò anche in brevi comparsate in altri show televisivi, come Love Boat e i Roper, spin off di Tre cuori in affitto. Debuttò anche al cinema nel 1982, con un ruolo secondario nel film L’aereo più pazzo del mondo… ancora più pazzo. Tuttavia, come spiegò in seguito, non era interessata alla fama, e infatti negli anni successivi scelse di mettere in secondo piano la carriera al cinema e in televisione, concentrandosi sul teatro. Oggi Joyce DeWitt ha 74 anni e saltuariamente recita ancora in produzioni di secondo piano. Il suo ultimo film è stato Ask Me to Dance, uscito nel 2022. In questi anni, l’attrice di Tre cuori in affitto ha lavorato prevalentemente a teatro, riscuotendo un buon successo, ma lo scorso giugno ha anche debuttato come cantante con l’album country Home is Where the Heart Is. È inoltre da sempre molto impegnata nella beneficienza e nel volontariato.

Joyce DeWitt e Suzanne Somers

La reunion tra Joyce Dewitt e Suzanne Somers (Youtube)

Joyce DeWitt e Suzanne Somers sono state i due volti di Tre cuori in affitto, nei panni rispettivamente di Janet Wood e Chrissy Snow. Le due hanno lavorato assieme tra il 1977 e il 1981, quando Suzanne Somers dovette abbandonare la serie, quando la produzione non accettò di pagarla quando il protagonista maschile dello show. L’attrice bionda fu tagliata fuori dal programma, e dovette terminare le riprese dei quella stagione separatamente dal resto del cast, prima di essere definitivamente licenziata. Per questo motivo, il rapporto tra lei e Joyce DeWitt si interruppe e le due non lavorarono più assieme. Pur non essendo mai state in pessimi rapporti, le due non si sentirono più fino al febbraio 2012, quando DeWitt è stata ospite al talk show online Breaking Through, condotto proprio da Somers.