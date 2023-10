Suzanne Somers chi era: causa morte attrice Tre cuori in affitto

È morta Suzanne Somers, celebre attrice della serie Tre cuori in affitto: spieghiamo chi era e quali sono le cause della morte della star americana.

La sua morte è stata annunciata ieri, domenica 15 ottobre 2023, all’età di 76 anni: Suzanne Somers è stata una delle attrici più amate della sua generazione, divenuta celebre tra il 1977 e il 1981 per il ruolo di Chrissy Snow nella serie tv americana Tre cuori in affitto. Da 23 anni era malata di un cancro al seno, che alla fine l’ha condotta alla morte. Il suo decesso è stato comunicato dal marito Alan Hamel, dal figlio Bruce e dai parenti più stretti, che si erano riuniti proprio per celebrare il 77° compleanno della celebre attrice, che oggi avrebbe compiuto gli anni. Nata a San Bruno, in California, il 16 ottobre 1946, Suzanne Somers era divenuta famosa grazie alla serie Three’s Company, andata in onda originariamente sulla ABC tra il 1977 e il 1984, e in Italia dal 1984 al 1989 su Rete 4 e su Italia 1, con il titolo di Tre cuori in affitto. L’interprete californiana aveva già recitato in due film di ottimo successo nel 1973, American Graffiti di George Lucas e Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan di Ted Post, anche se con delle parti di secondo piano. Il ruolo di Chrissy Snow in Tre cuori in affitto la rese celebre, permettendole di ottenere una parte da protagonista al cinema nel film del 1980 Niente di personale, accanto a Donald Sutherland, e nel 1989 partecipò anche al videoclip della canzone Liberian Girl di Michael Jackson. Successivamente ottenne ulteriore notorietà in tv grazie a un’altra serie, Una bionda per papà, e nel 1994 tornò sul grande schermo con La signora ammazzatutti. Nel 1996 prestò la sua voce al proprio alter ego ne I Simpson, per poi tornare un’ultima volta a lavorare al cinema nel film del 2001 Dimmi che non è vero. Nello stesso periodo le venne diagnosticato il cancro al seno che la costrinse a ritirarsi dalle scene, e che 23 anni ne ha causato la morte. Dal 2003, Suzanne Somers aveva una sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

Suzanne Somers Una bionda per papà

Divenuta molto nota grazie al ruolo interpretato nella serie Tre cuori in affitto, Suzanne Somers è celebre anche per un altro ruolo televisivo, quello avuto nella serie della Warner Bros Una bionda per papà, in cui ha lavorato dal 1991 al 1998, per un totale di 160 episodi. Andata in onda originariamente col titolo di Step by step e trasmessa in Italia prima su Rete 4 e poi su Canale 5 negli anni Novanta, la serie la vedeva protagonista nel ruolo di Carol Foster, un’estetista vedova con tre figli che quasi per caso si sposa con Frank Lambert (Patrick Duffy), imprenditore divorziato anche lui con tre figli, durante una vacanza in Giamaica. La coppia si ritrova quindi a dover cercare di fare andare d’accordo sei figli molto diversi tra loro, generando molti contrasti alquanto divertenti.