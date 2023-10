Chi è Massimiliano del Grande Fratello: età non è un problema

Massimiliano Varrese, 46 anni, è un concorrente del Grande Fratello 2023. Dopo Carabinieri ha fatto diverse fiction. Oggi ha una figlia Mia con l’ex moglie Valentina

La nuova edizione del Grande Fratello sta riscuotendo un successo molto convincente, confermando la giusta direzione presa dalla gestione di Alfonso Signorini, che dopo aver riportato a galla lo show con le edizioni Vip ora ha fatto un nuovo passo avanti. Da quest’anno, infatti, lo storico reality show di Canale 5 è tornato ufficialmente alla sua dicitura originale, ma con un format rinnovato che mescola concorrenti famosi a persone comuni. E il risultato è ottimo, a giudicare dai dati sugli ascolti, che ne fanno uno dei programmi di punta della stagione sulle reti Mediaset. Tra i partecipanti più in vista di questa edizione c’è senza dubbio Massimiliano, che ha riscosso molto favore tra il pubblico di Canale 5. Spettatori e spettatrici, adesso, vogliono comprensibilmente sapere qualcosa in più sul suo conto.

È uno dei concorrenti VIP del GF di quest’anno, e il suo nome completo è Massimiliano Varrese. È nato il 5 gennaio 1976 a Roma, e pertanto ha 46 anni compiuti. Si tratta di un attore e ballerino italiano piuttosto conosciuto, che da un po’ di anni è anche istruttore di arti marziali, specializzato nell’arte giapponee del kudo. Anche se è nato a Roma, Massimiliano Varrese è in realtà toscano d’adozione, essendo cresciuto a Grosseto, ma è poi tornato nel capoluogo laziale da ragazzo per studiare arti dello spettacolo. Qui ha debuttato come attore in uno spot dei gelati Sanson nel 1997, e subito dopo è stato notato da Raffaella Carrà, che lo ha voluto come cantante e ballerino nel suo programma Carramba! Che fortuna. Successivamente ha iniziato a recitare anche a teatro, all’inizio nei musical e poi anche in produzioni di diverso tipo, e in breve è arrivato a debuttare come attore anche in tv, nel 2000 nella miniserie Operazione Odissea.

Massimiliano Varrese vita privata

Nel frattempo, Massimiliano del Grande Fratello ha proseguito in parallelo anche la carriera da ballerino, entrando nel cast del danzatori dello show di Fiorello Stasera pago io. Nella veste di ballerino ha poi riscosso grande fortuna lavorando accanto a star della musica italiana e internazionale: nel 2001 ha ballato nel tour europeo di Paola e Chiara, e successivamente ha lavorato con l’ex Spice Girls Geri Halliwell e con Holly Valance. Negli anni seguenti ha continuato a dividersi tra la carriera di ballerino e quella di attore, apparendo anche nella serie tv Carabinieri o nel film di Pupi Avati Il figlio più piccolo (2010). Nel 2011 ha anche debuttato come scrittore con il romanzo di formazione L’estate è già finita, scritto a quattro mani con l’amico Francesco Serino e pubblicato da Edizioni Sonda.Per quanto riguarda la vita privata, Massimiliano Varrese ha avuto una lunga storia d’amore con la collega Valentina Melis, conosciuta nel 2009 lavorando al musical Tre Metri Sopra il Cielo. La coppia ha avuto anche una figlia, Mia, nata nel 2017. Nel video di presentazione girato per il Grande Fratello, però, l’attore e ballerino romano si è dichiarato a sorpresa single, per cui sembra proprio che la loro relazione sia finita. Se volete seguirlo sui social, questo è il suo profilo Instagram.