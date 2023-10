Grande Fratello Heidi il messaggio in codice del padre su Varrese

Ieri sera nella puntata del Grande Fratello del 16 ottobre il padre di Heidi contro Massimiliano Varrese. Ci sarebbe un messaggio segreto

Su Twitter e sul web non si parla d’altro. Ieri sera nella puntata del Grande Fratello del 16 ottobre ha fatto scalpore la sorpresa del padre di Heidi che si è trasformata in un attacco a Massimiliano Varrese. A rendere la vicenda particolarmente intricata è anche un presunto messaggio in codice, in albanese, pronunciate dal padre della bionda gieffina dal contenuto importante. Cosa è successo ieri sera il Gf è diventato, infatti, un caso quasi di cronaca per la delicatezza dei temi trattati. Già durante la diretta, in un blocco dedicato alla coppia, si respirava un’aria particolarmente pesante. Prima della trasmissione, come rivelato dal conduttore Alfonso Signorini, c’era stato un litigio molto forte tra Heidi e Massimiliano. Il motivo è in sostanza sempre lo stesso, perché lui era troppo opprimente, a dire della ragazza, nei suoi confronti, oltre ad essere geloso di Vittorio e del ritrovato rapporto con l’imprenditrice di origini albanesi. Quando è arrivato il momento di analizzare l’evoluzione del loro rapporto, la Baci è stata categorica, spiazzando sia il direttore del settimanale Chi il pubblico a casa. Heidi ha fatto dietrofront nei confronti di Massimiliano, ammettendo di sentirsi oppressa dall’attore e comunicando così di voler chiudere con lui la conoscenza. Non solo, su pressing di Signorini, la bionda imprenditrice ha confermato di non aver inizialmente parlato di sentirti oppressa perché aveva voluto avere tatto nei confronti di Varrese. Molti inquilini, e lo stesso volto di Carabinieri, hanno però pensato che la scelta della Baci sia stato frutto della sorpresa di suo padre.

Grande Fratello 2023 cosa ha detto il padre di Heidi

Cosa ha detto il padre di Heidi a sua figlia è davvero molto pesante. Ha affermato che Massimiliano è troppo vecchio rispetto a lei, facendo una battuta “andiamo insieme in pensione”. Ha aggiunto che la vede spenta, che Varrese è ossessivo nei suoi confronti e le ha rovinato il percorso all’interno della Casa. Una brutta botta per Heidi è stata quando suo padre le ha detto che la mamma non la guarda più in televisione, che sta male e io non ho saputo alzare un muro da un uomo che in sostanza la maltratta. C’è però qualcosa che sarebbe fuggito ai più relativamente a cosa è successo ieri sera nel corso della puntata del 16 ottobre del Grande Fratello wuando è entrato il padre di Heidi. Su Twitter si sa ci sono i fandom dei concorrenti ed è più facile che si riesca a mutare anche qualche dettaglio in più. Sembra che durante la diretta il padre di Heidi abbia detto, mentre l’abbracciava, in albanese che se non stava bene poteva uscire dalla Casa, anche nell’immediato con lui se lo riteneva opportuno. Se fosse vero, sarebbe un ulteriore presa di posizione molto forte della famiglia di Heidi nei confronti di Massimiliano, dopo le parole pronunciate in puntata. Parte del pubblico si è schierata in maniera forte contro il papá dell’ imprenditrice di origini albanesi, ritenendolo un padre padrone, un uomo troppo rigido e ancorato a vecchi stili di vita. Questo eventuale messaggio criptico, sarebbe il motivo per cui è andata in forte crisi Heidi, pensando di voler abbandonare la Casa del Grande Fratello.