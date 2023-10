Grande Fratello Heidi abbandona: chi è stato nominato ieri sera 16 ottobre

Nessuna eliminazione ieri sera 16 ottobre al Grande Fratello: Heidi abbandona la casa, chi è la preferita del pubblico e chi è in nomination

Tre nuovi ingressi e nessuna eliminazione ieri sera 16 ottobre al Grande Fratello, mentre Heidi abbandona la casa. Chi si attendeva la squalifica di Fiordaliso non è stato accontentato, mentre sono entrati ufficialmente nella casa Mirko Brunetti da Temptation Island, Giampiero Mughini e Jill Cooper. A tenere banco nella puntata di ieri sera del Grande Fratello è stato il confronto tra Heidi e suo padre che non ha avuto peli sulla lingua criticando aspramente il suo rapporto con Massimiliano Varrese. Il genitore della concorrente di origini albanesi ha spiegato di aver visto la figlia spenta e di non gradire l’insistenza dell’attore. Heidi è scoppiata a piangere e ha troncato di netto ogni possibile rapporto con Varrese. Dopo la puntata Heidi ha abbandonato la Casa come aveva già anticipato durante la diretta. A nulla è servito il confronto in confessionale, la Baci ha scelto di lasciare il reality. Ovviamente c’è stato anche il verdetto del televoto e chi è stata la preferita ieri sera 16 ottobre al Grande Fratello è stata ancora una volta Beatrice Luzzi con il 64% dei voti, un plebiscito. L’attrice ha mandato in nomination Rosy Chin che così rischia l’eliminazione nella prossima puntata. Sul fronte nomination sembrava tutto monotono ma grazie ad alcuni battitori liberi c’è stato un piccolo colpo di scena.

Grande Fratello ieri sera 16 ottobre chi è in nomination

Le immuni della serata sono state Beatrice grazie al pubblico, Letizia e Angelica per la Casa e infine Heidi scelta da Cesara Buonamici. Anche questa volta è stato possibile nominare solo donne. Chi è andato in nomination ieri sera 16 ottobre al Grande Fratello oltre Rosy Chin sono state Grecia, Samira e Valentina. A ricevere più volti è stata la Colmenares, ancora una volta presa di mira dal gruppo senza però reali e profonde motivazioni. A fare il nome dell’attrice venezuelana sono state Grecia, Letizia, Rosy Chin, Giselda, Angelica, Massimiliano e Ciro, tutti sostanzialmente con le stesse motivazioni e cioè poco feeling con lei. L’unico a differenziarsi è stato Varrese che ha scelto lei perché la più forte tra le persone da nominare. Grazie a Beatrice Luzzi, Vittorio e Fiordaliso arriva la vera sorpresa perché tutti e tre nominato Samira. L’attrice perché per lei ha mostrato troppa arroganza, mentre il modello per il suo comportamento nei confronti di Garibaldi ritenuto eccessivo. La cantante invece ha scelto Samira per spronarla. L’altra concorrente ad essere andata in nomination è Valentina scelta da Anita, Grecia e Alex: la prima ha ricambiato la nomination palesando poco feeling tra le due, l’attrice ha chiesto più sincerità, mentre l’atleta ha scelto un motivo futile perché in difficoltà. Infine Heidi e Paolo hanno nominato Giselda senza però risultare decisivi: l’albanese ha scelto come motivazione il fatto che parla sempre delle montagne, mentre al macellaio non piace come lo fa apparire. Il prossimo eliminato del Grande Fratello sarà quindi una tra Rosy Chin, Grecia, Valentina e Samira.