Patrick Swayze figli: chi è Jason scoperto dopo la morte

Jason Whittle è il figlio dell’attore Patrick Swayze ed è cresciuto senza sapere di essere il figlio dell’attore di Ghost: cosa fa e chi è la madre

Patrick Swayze era un attore, ballerino, cantante e cantautore famoso per i suoi ruoli in Ghost e Dirty Dancing. Nel 2009 è morto per un cancro al pancreas lasciando alla moglie il suo intero patrimonio di 40 milioni di dollari. Il famoso attore e la compagna Lisa Niemi non hanno mai avuto figli, decisione nata dopo che la donna ebbe un aborto spontaneo nel 1990. La coppia decise di investire il loro tempo prendendosi cura dei cani, dei cavalli e del bestiame del loro ranch. In realtà però Patrick Swayze ha un figlio che sarebbe stato concepito durante un’avventura di una notte con Bonnie Kay. Il suo nome è Jason Whittle e ha saputo di essere il figlio di Patrick Swayze solo quando sua madre stava per morire nel 2012. Ovviamente padre e figlio non si sono mai incontrati essendo il protagonista di Dirty Dancing morto tre anni prima ma ha raccontato in un’intervista come si sono incontrati i suoi genitori. Bonnie aveva 15 anni quando incontrò Swayze al Lago degli Ozarks nel Missouri nel 1972. Lei era troppo giovane, è stata una relazione breve ma profonda e sentita. L’attore voleva proseguire ma all’epoca era troppo pericoloso e rischiava di avere guai seri con la giustizia considerata l’età della donna. Jason Whittle, figlio di Patrick Swayze, è stato una stella della NFL, campionato di football americano e ora è un imprenditore immobiliare. Nato il 7 marzo 1975 a Springfield, Missouri, USA ha 47 anni. Dopo aver frequentato scuola superiore di Camdenton, nel Missouri, ha giocato per i Camdenton Lakers dopo il diploma si è iscritto alla Missouri State University. Nel 1995 ha vinto l’Arthur Briggs Award per essersi distinto come eccellente atleta ed è stato poi ingaggiato dai New York Giants nel 1998. In carriera ha giocato anche nei Tampa Bay Buccaneers (2003), Minnesota Vikings (2006) e Buffalo Hills (2007-2008). Dopo il ritiro si è dedicato all’attività immobiliare. Il figlio di Patrick Swayze è felicemente sposato con Natalie e la coppia ha sei figli, quattro femmine e due maschi.

Patrick Swayze moglie

Lisa Niemi e Patrick Swayze hanno avuto una delle relazioni più romantiche di Hollywood. Anime gemelle e compagni di vita, sono stati l’uno il pilastro della forza dell’altro durante 34 anni di matrimonio. Lisa era lì per Patrick durante la sua battaglia contro il cancro al pancreas. La loro storia d’amore ha avuto i suoi alti e bassi. La coppia si incontrò per la prima volta nel 1975 in Texas nello studio di danza della madre di Patrick. Nel 2003 si separò per un anno perché l’attore sviluppò un problema con l’alcol ma riuscirono a ricongiungersi e a vivere il loro sentimento. Lisa Niemi e Patrick Swayze non hanno mai avuto figli, lo stesso attore aveva raccontato che la donna aveva avuto un aborto spontaneo durante il primo trimestre di gravidanza e non era più riuscita a rimanere incinta.