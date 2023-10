Anticipazioni Anima Gemella terza puntata: Carlo vede Adele

La miniserie Anima Gemella verso la verità sulla morte di Adele: le anticipazioni della terza e penultima puntata del 25 ottobre

Un sentimento senza freni tra Nina e Carlo, la folla e gelosia di Margherita che la porterà a compiere un gesto inaspettato e l’apparizione di Adele che guiderà la medium verso una terrificante verità. Grandi emozioni attendono i telespettatori, stando alle anticipazioni della terza puntata di Anima Gemella in onda il 25 ottobre, miniserie in quattro puntate ad un passo dal gran finale che sconvolgerà la vita del personaggio interpretato da Daniele Liotti. Il medico al centro della trama della fiction non fa altro che pensare a quanta fiducia debba riporre nella truffatrice che gli ha rubato il cuore. Ha sempre pensato che ad uccidere sua moglie sia stato un virus molto pesante, che non le ha lasciato scampo, Il problema è che i dubbi che ha instillato in lui il personaggio a cui presta il volto l’attrice Chiara Mastalli, sembrano portare ad una sola amara consapevolezza: Adele è stata uccisa.

Nel frattempo, l’attrazione evidente tra Carlo e Nina mette a dura prova l’equilibrio precario che Margherita era riuscita a raggiungere dopo il decesso della sua migliore amica e soprattutto a mandare in crisi la sua storia d’amore con Daniele Liotti. Cerca di giocare d’astuzia e prova a convincere il suo fidanzato che la medium è in realtà una truffatrice molto abile, e che pur ammettendo il suo passato, sta fingendo di essere riuscita a mettersi in contatto con la sua moglie defunta. Dopo una lunga riflessione, è un futuro matrimonio ormai pesantemente compromesso dal presente e dal passato, Carlo decide di assecondare la richiesta di Nina e di partire insieme per la sua casa al lago, importante perché lì ha trascorso i momenti più felici con la sua dolce metà su cui sta indagando. All’inizio sembra solo una scusa un pretesto per avvicinarsi fisicamente al medico, invece proprio nel momento in cui meno se l’aspettava Adele si mette in contatto con Nina, un incontro forte in cui la defunta sarà in grado di mostrare alla medium il giusto cammino da intraprendere verso la scoperta della verità.

Anticipazioni Anima Gemella terza puntata

Stando alle anticipazioni della terza puntata di Anima Gemella del 25 ottobre un altro nodo da sciogliere, e che senza dubbio interessa ai telespettatori quanto la verità sulla morte di Adele, e quando si concretizzerà la passione tra Nina e Carlo, e se davvero tra i due ci sarà una notte d’amore o una reale storia. È questa la puntata giusta in cui i due protagonisti della miniserie sull’esoterismo di Canale 5 usciranno realmente ad avvicinarsi superando gli ostacoli che si frappongono tra la loro attrazione, Margherita da un lato e Adele dall’altro per Daniele Liotti, il suo passato da truffatrice per Chiara Mastalli. Non sono però solo i problemi di cuore ad impensierire Carlo, la medium a cui sta iniziando ad affezionarsi è in pericolo di vita, per colpa della stessa persona che ha ucciso sua moglie. Gli spoiler sulla terza puntata della serie di Canale 5 Anima Gemella che andrà in onda la sera di mercoledì 25 ottobre, confermano dunque che i due protagonisti si avvicinano sempre di più alla verità. Carlo scopre ufficialmente che sua moglie Adele è stata uccisa a causa della sua attività di avvocatessa. Deciso a scoprire l’identità del responsabile del decesso della donna, accetta di collaborare anche dopo la gita al lago con Nina, ma questo non può non creare dei problemi alla sua vita. Soprattutto nei confronti della sua fidanzata Margherita, che vede con ulteriore sospetto la nuova arrivata, sia per la sua attività di truffatrice sia per il legame che si sta stabilendo tra Nina e il suo promesso sposo. A complicare le cose c’è il fatto che le rivelazioni di Nina grazie al legame con lo spirito di Adele hanno messo il vero colpevole in allarme, e ora anche la donna si trova in pericolo di vita, proprio come si aspettava Carlo.