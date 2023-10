Grande Fratello chi è uscito ieri sera 19 ottobre percentuali nomination

Nella puntata del Grande Fratello di ieri sera alle nomination ha fatto scalpore la rivelazione di Alex. Eliminata Samira, le percentuali e chi è al televoto

La lettera di Heidi, la rottura tra i Beabaldi con Giuseppe in lacrime per Samira e la rivelazione di Alex su Beatrice al centro della puntata di ieri sera del 19 ottobre del Grande Fratello 2023. Chi pensava che il tema più caldo fosse intervento dell’imprenditrice di origini albanese dopo aver abbandonato il gioco si sbagliava. In sostanza Heidi ha solo salutato il gruppo, non ha potuto rivelare dettagli sulla sua scelta per salvaguardare la sua famiglia, ma poi salutato in particolare Vittorio e Letizia ma non Massimiliano. L’attore di Carabinieri è stato protagonista prima in un blocco chiarificatore con Beatrice, salvo poi litigarci nuovamente nel corso della diretta, poi la sorpresa fatta da sua madre. Nel corso della puntata si è poi registrata la rottura definitiva tra Beatrice e Giuseppe. L’attrice è convinta che tra di loro non c’è futuro per la troppa differenza di età (22 anni). La batosta per Eva di Vivere arriva però quando vede i video del suo ex fidanzato della Casa sfogarsi con Anita e Angelica con cui non va d’accordo. Inoltre, la disperazione per la Lui da parte di Giuseppe è talmente grande da installare dubbi sui suoi sentimenti nei suoi confronti. Ieri sera nella puntata del Grande Fratello del 19 ottobre chi è stato eliminato è Samira con la percentuale del 15%. A vincere il televoto Valentina con il 34%, a seguire Grecia con il 33% e Rosy Chin con il 18%. Al momento di rivelare chi sono i preferiti scoppia una polemica con Alfonso Signorini che punzecchia ironicamente Cesara Buonamici per la sua scelta di rendere immuni Angelica e Garibaldi, suo parere ha voluto vendicarsi di Beatrice che ha sottolineato come spesso la giornalista sia dalla parte degli uomini piuttosto che delle donne (in risposta alla scelta dell’opinionista di sostenere Giuseppe nella rottura con Bea). I preferiti della casa sono Paolo, Anita, Massimiliano e Ciro.

Grande Fratello chi è in nomination ieri sera 19 ottobre

Fronte nomination della puntata del Gf di ieri sera 19 ottobre Rosy Chin vota Beatrice perché non riesce a capire perché il suo modo di fare viene scambiato come gentilezza e invece le loro risposte alle sue provocazioni come attacchi, la Luzzi vota Giselda perché in precedenza l’ha accusata di vittimismo. L’appassionata di montagne replica la nomination, poi fa uno show dicendo che viene dalla fabbrica e ha rinunciato a lavorare per essere al Grande Fratello ma è poco comprensibile il motivo di questo sfogo fuori contesto. Letizia nomina Bea per aver definito una gatta morta Angelica, l’attrice di Vivere non ci sta e non riesce a capire come mai su insulti nei suoi confronti dovevano essere presi con leggerezza mentre il suo attaccare Angelica si è trasformata in una tragedia. Alex vota la Luzzi perché è troppo giocatrice, per lui la sua storia con Garibaldi è finta, visto che si preoccupa dei figli. Lei replica infastidita che questa è una grandissima cattiveria perché l’atleta sapeva quanto stesse soffrendo nel fare un passo indietro. Ieri sera durante le nomination della puntata del Grande Fratello del 19 ottobre è arrivato uno dei momenti più interessanti dell’edizione. Alex ha detto che Beatrice gli sta dietro ma non si è fatta avanti perché lui è sposato scatenando il panico. Valentina vota, invece, Grecia perché è rimasta male quando ha detto che lei non pensa con la sua testa. L’attrice di Topazio nomina ancora una volta Rosy Chin perché ha visto della cattiveria nel suo definire Bea un ragno. Vittorio si accoda al gruppo, ha trovato eccessivo il suo modo di rivolgersi ad Angelica. Fiordaliso indica per l’eliminazione Vittorio perché lo trova fuori contesto. Ciro vota Grecia perché non riescono ad andare d’accordo, Massimiliano nomina Beatrice perché ha trovato il suo braccio falso, così come Anita. Giuseppe sceglie Valentina con cui non ha legato. Paolo e Angelica votano come sempre Beatrice Sono in nomination dopo la puntata del 19 ottobre e vanno al televoto Beatrice, Grecia, Giselda, Rosy Chin, Valentina e Vittorio.