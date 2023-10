Tale e Quale Show Morgan chi è l’imitatore in giuria

Tale e Quale Show chi è Morgan che questa sera fa parte della giuria del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti

Dopo Chiara Ferragni, Belen Rodriguez e Antonino Cannavacciuolo stasera della puntata del 20 ottobre di Tale e Quale Show il quarto giurato è Morgan. Il musicista, per il gossip ex di Asia Argento e Selvaggia Lucarelli, è reduce dalla prima live di X Factor 2023, anche in questo caso nel cast in qualità di giudice con Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Il programma dedicato alle imitazioni che coinvolge tanti vip nel tentativo di dimostrare chi di loro è più bravo in questo campo ha anche un risvolto comico. Come al solito, accanto al conduttore Carlo Conti, c’è una giuria di qualità. Sono gli esperti incaricati di valutare le varie performance ed eleggere la migliore. Un terzetto fisso e ben rodato, composto dal cantautore e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio, la cantante, attrice e imitatrice Loretta Goggi, e l’attore e comico Giorgio Panariello. In ogni puntata, però, c’è anche un quarto giudice d’eccezione, che varia di volta in volta, e quello della puntata di questa sera è noto soprattutto per l’imitazione del discusso cantante e personaggio televisivo Morgan.

Stiamo parlando di Leonardo Fiaschi, nato a Livorno, in Toscana, il 17 maggio 1985. 38 anni compiuti, Leonardo Fischia è un volto noto della televisione italiana, grazie alle sue apparizioni in vari programmi comici, come Colorado e Striscia la notizia. Diplomatosi come attore presso il Centro Culturale Vertigo di Livorno, nei primi anni ha alternato l’attività in teatro a quella di grafico pubblicitario, fino ad arrivare a far parte del cast fisso della trasmissione radiofonica La carica del 101, su Radio 101, nel 2009. Nel 2013 ha poi partecipato come concorrente a Italia’s Got Talent e successivamente è entrato nel cast di Colorado. Nel 2016 è stato concorrente, invece, proprio a Tale e Quale Show, tornando poi una volta nelle vesti di giurato e successivamente come giocatore in una puntata natalizia. Dal 2020, Lorenzo Fiaschi collabora anche con Striscia la notizia, dove imita diversi personaggi, come Amadeus, Morgan, Massimiliano Allegri, Andrea Pirlo e Jovanotti. Il comico livornese anche noto per aver partecipato a un celebre scherzo delle Iene del 2015, quando ha imitato al telefono Papa Francesco ai danni di Paolo Brosio.

Morgan, al secolo Marco Castoldi, è un famoso quanto discusso cantante, musicista e personaggio televisivo italiano. Nato a Milano il 23 dicembre 1972, ha oggi 50 anni ed è divenuto famoso soprattutto per essere stato il cantante dei Bluvertigo dal 1992 al 2002, e poi nelle successive reunion della band, fino alla ripresa dei concerti avvenuta nel 2021. Cantante e polistrumentista, ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera, e ha inoltre fatto discutere sulle testate di gossip per la sua relazione, tra il 2000 e il 2007, con l’attrice e regista Asia Argento da cui è nata la sua prima figlia Anna Lou, oggi maggiorenne e attrice. Cinque anni dopo è nata la sua seconda figlia, di nome Lara che oggi ha 11 anni e frequenta la scuola media. La piccola è nata dalla relazione con la cantante Jessica Mazzoli conosciuta mentre era a X Factor nel 2012. Anche in questo caso non sono mancata polemiche da parte della ex, più volte ospite a Pomeriggio 5, che ha parlato della sua assenza come padre (non è noto in che rapporti sono attualmente). Per quanto riguarda la vita privata di Morgan la terza figlia è nata tre anni fa: si chiama Maria Eco ed è nata dalla relazione con la sua attuale fidanzata Alessandra Cataldo. Prima di essere imitato a Tale e Quale Show come quarto giudice, a contribuire alla sua più recente popolarità sono state maggiormente le apparizioni televisive, e in particolar modo il suo ruolo di giurato di X Factor, svolto tra varie pause da 2008 a oggi. Morgan è inoltre stato sia giudice che coach di Amici di Maria De Filippi, coach di The Voice of Italy e concorrente di Ballando con le stelle. Oltre a tutto questo, Marco Castoldi ha fatto anche molto discutere negli anni per i suoi atteggiamenti provocatori, che gli hanno causato molte critiche. Leonardo Fiaschi, l’imitatore in giuria nella puntata di stasera 20 ottobre di Tale e Quale Show, è davvero molto somigliante a Morgan.