Tale e Quale Show perché non c’è Maria Teresa Ruta: cosa è successo

Tale e Quale Show perché non c’è Maria Teresa Ruta? Spieghiamo i motivi dell’improvvisa e inaspettata assenza della partecipante del gioco di Rai 1.

Niente da fare per Maria Teresa Ruta, che non parteciperà più a Tale e Quale Show, come inizialmente previsto. La nota conduttrice televisiva 63enne ed concorrente del Grande Fratello VIP sarebbe dovuta apparire nella puntata di questa sera del celebre show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, dove avrebbe portato in scena un’imitazione di Elettra Lamborghini, dopo essersi esibita nei panni di Ether Parisi e Ambra Angiolini. Invece non sarà così, e Maria Teresa Ruta non sarà presente nella puntata di stasera, venerdì 20 ottobre, contrariamente a quanto era stato precedentemente annunciato. L’indiscrezione su una sua possibile assenza a sorpresa ha iniziato a circolare negli scorsi giorni, con il portale Tv Blog che ha precisato che la conduttrice torinese avrebbe disertato lo show di Rai 1 a causa di un infortunio occorso durante le prove per interpretare Heather Parisi che ha scelto di imitare nonostante il dolore. Secondo quanto riportato, quello che è successo a Maria Teresa Ruta non è nulla di grave: si è rotta tre costole durante le prove della sua imitazione a causa di una presa che faceva parte della coreografia e avrà dunque bisogno di riposo per un periodo non proprio breve. Alla fine, la notizia è stata confermata anche da un altro partecipante della puntata di questa sera di Tale e Quale Show, Alex Belli, che in una sua storia su Instagram ha presentato la persona che andrà a sostituire la collega assente all’ultimo momento: Guenda Goria.

Tale e Quale Show Guenda Goria e Mirko

Guenda Goria ha 4 anni, essendo nata a Roma il 4 dicembre 1988, ed è la figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria, noto giornalista con una lunga carriera in Rai, prima al Tg1 e poi a Rai Sport. Anche Amedeo Goria è stato un concorrente del Grande Fratello VIP, durante la sesta edizione, nel 2021, un anno dopo la partecipazione di Maria Teresa Ruta. I due sono stati sposati dal 1987 al 2004, avendo due figli: Guenda e Giandomenico, nato invece nel 1992. Guenda Goria è una pianista e attrice di buon successo, diplomatasi al Conservatorio Verdi di Milano e anche alla The Actor’s Academy, sempre nel capoluogo lombardo, oltre che Laureata in Filosofia ed Estetica. Parla quattro lingue (inglese, francese, spagnolo, portoghese), e l’abbiamo già vista in tv nella fiction Il paradiso delle signore nel 2016, e poi come concorrente de I Raccomandati e L’isola dei famosi, oltre che, anche lei, del Grande Fratello VIP, assieme alla madre nel 2020.

Proprio negli ultimi giorni, Guenda Goria ha fatto molto parlare di sé per l’annuncio del suo matrimonio con Mirko Gancitano, attore e videomaker, nonché grande amico di Alex Belli, pure lui ex partecipante del Grande Fratello VIP e, come abbiamo visto, di Tale e Quale Show. Guenda e Mirko si sono conosciuti a Sharm El Sheik durante una vacanza. Proprio mercoledì 18 ottobre, mentre Guenda Goria era ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Mirko Gancitano è comparso in studio, ha ammesso che i due vogliono mettere su famiglia, e a sorpresa ha fatto la proposta alla fidanzata, che ovviamente ha detto di sì. Il fidanzato di Guenda Goria è grande amico di Alex Belli, che sicuramente sarà il loro testimone di nozze. Negli scorsi anni la figlia di Maria Teresa Ruta non ha nascosto di soffrire di una malattia l’endometriosi, la stessa patologia all’utero di cui soffre anche Giorgia Soleri, l’influencer attivista ed ex di Damiano David dei Maneskin. Guenda ne parla spesso sui social e in Tv per sensibilizzare su un argomento. La scorsa estate, purtroppo a seguito di una gravidanza non andata a buon fine anche rischiato la vita fa causa di questa malattia.