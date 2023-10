Ballando con le stelle chi è Luca Favilla in coppia con Sara Croce

Luca Favilla è tornato a Ballando con le stelle 2023 con Sara Croce dopo Manuela Arcuri. Ha partecipato ad Amici nel 2016 senza accedere al serale

Luca Favilla, ballerino già nel background del cast di maestri, è di nuovo a Ballando con le stelle, in questa edizione 2023 è in coppia con Sara Croce, la ex Bonas di Avanti un Altro. Il professionista è già un volto abbastanza conosciuto del piccolo schermo, grazie alla sua partecipazione ad Amici nel 2016 dove ha trovato anche l’amore. Nato a Roma il 22 aprile 1995, Luca Favilla è un ballerino professionista di 28 anni, nato sotto il segno zodiacale del Toro, alto 191 cm per 77 kg di peso. Appassionato di danza fin da quando era bambino, ha iniziato a studiare ballo fin da quando aveva solo 9 anni, specializzandosi soprattutto nello stile latinoamericano, che è tutt’oggi il suo preferito. Diplomatosi presso l’Istituto Tecnico del Turismo di Roma, ha iniziato a diventare celebre in Italia grazie alla su partecipazione nel 2016 ad Amici di Maria De Filippi, dove si esibito particolarmente in coppia con Benedetta Orlandini, anche se poi non è riuscito a raggiungere l’accesso al Serale del programma. Luca Favilla ha però continuato a studiare danza e a perfezionarsi, fino a che nel 2018 ha ottenuto una grande occasione, entrando nel cast dei maestri di ballo di Ballando con le stelle. In quella edizione, la 13a del programma condotto da Milly Carlucci, ha ballato assieme alla modella e influencer romena Christina Ich, ma senza riuscire ad accedere alla sfida finale, venendo dunque eliminato. L’anno seguente è stato il compagno di danze della showgirl Manuela Arcuri, e stavolta l’eliminazione è arrivata dopo la settimana puntata. Luca Favilla non è più tornato nelle successive edizioni di Ballando con le stelle fino a quella attuale (se non nel cast secondario di maestri) durante la quale farà coppia fissa con Sara Croce, che è stata una delle Bonas di Avanti un altro e prima Madre Natura a Ciao Darwin.

Per quanto riguarda la sua vita privata, molti fan si chiedono se Luca Favilla sia single o fidanzato. Il mondo del gossip però è riuscito molto raramente a sfiorarlo, e infatti il ballerino romano è molto riservato e lascia trasparire poco della sua vita sentimentale. Sul suo conto si conoscono solo alcune storie e supposizioni mai confermate. Negli anni è stato accostato a relazioni soprattutto con le sue compagne di ballo, da Benedetta Orlandini ai tempi di Amici di Maria De Filippi a Christian Ich, sua prima partner nello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Quest’ultima indiscrezione fu però subito smentita dal diretto interessato. Al momento, Luca Favilla risulta essere felicemente fidanzato con Lidia Schillaci, attrice, cantante e musicista originaria di Palermo, in Sicilia, che ha collaborato anche con artisti del calibro di Elisa e Max Pezzali. I due si sono conosciuti nel 2018 proprio a Ballando con le stelle, quando Lidia Schillaci ha partecipato al programma nel ruolo di corista, e successivamente si sono messi insieme, nonostante tra i due ci sia una grossa differenza d’età: Luca Favilla ha 28 anni, come detto, mentre la sua compagna ne ha attualmente 39, essendo nata il 28 marzo 1984. Lidia Schillaci è abbastanza nota al pubblico televisivo italiano per il fatto di aver vinto l’edizione del 2020 di Tale e Quale Show. Se volete seguire l’evolversi della carriera e della vita privata di Luca Favilla potete farlo sul suo profilo Instagram ufficiale, che trovate a questo link.

Leggi anche: Ballando con le stelle Ivan Zazzaroni perché sta in piedi

Ballando con le stelle: Luca Favilla anche ad Amici

Luca Favilla com’era ad Amici nel 2016

Non è di certo la prima volta di un incrocio tra i maestri di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci e Amici di Maria De Filippi, tra l’altro competitor ufficiale del programma del sabato sera di Rai 1 prima con C’è posta per te e poi con Tu sì que vales. Ad aprire le danze fu Natalia Titova, oggi compagna del campione di nuoto Massimiliano Rosolino. La russa che ha fatto la storia del Dancing Show italiano lasciò la trasmissione per approdare come professoressa di latino nel talent Mediaset. Giada Lino è stata ballerina professionista anni fa per lo show della De Filippi e suo fratello Leonardo è stato uno dei protagonisti del serale due anni fa. L’esempio più lampante di questa curiosa collaborazione, oppure sfida per accaparrarsi i migliori in fatto di ballo, è la presenza di Raimondo Todaro tra i professori di amici, che risulta ancora oggi il maestro con più vittorie all’attivo a Ballando con le stelle. Anche lo stesso Luca Favilla ha iniziato a farsi conoscere nel settore dello show business italiano grazie alla sua partecipazione al programma di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, uno dei talent show più amati e di maggiore successo nel nostro paese. Il giovane ballerini romano è entrato nella scuola di Mediaset nel 2016, iniziando a fare coppia fissa con Benedetta Orlandini, con cui ha creato un solido legale professionale, al punto che per alcuni i due avrebbero avuto una relazione a quei tempi, particolare però mai confermato. I due si sono cimentati soprattutto nel ballo latinoamericano, superando varie prove nel programma condotto dalla vedova di Maurizio Costanzo, ma alla fine non sono riusciti ad accedere all’ambitissimo Serale.