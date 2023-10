Ballando con le stelle Andrea Antonello chi è e perché è famoso

Andrea Antonello, autistico, è il ballerino per una notte della prima puntata di Ballando con le stelle insieme a sua padre Franco per sensibilizzare sulla malattia

Ritorna in tv Ballando con le stelle: il noto e amatissimo programma danzante più famoso della televisione italiana farà il suo debutto con la 18a edizione la sera di sabato 18 ottobre 2023, ovviamente sempre su Rai 1, e tra i nomi che vedremo nello studio dello show condotto da Milly Carlucci ci sarà anche Andrea Antonello. La conduttrice ha infatti annunciato la sua presenza come ospite speciale delle prima puntata della nuova edizione del programma, che è stata registrata nei giorni scorsi. Sarà lui, accompagnato dal padre Franco, il “ballerino per una notte” di questa prima puntata, dove avrà modo di portare in televisione una volta di più la sua appassionante esperienza di vita. A chi segue spesso i programmi del piccolo schermo il suo nome e la sua storia non sono infatti nuovi: già lo scorso maggio, infatti, Andrea Antonello e suo padre sono apparsi in tv, ospiti di Mara Venier a Domenica In, per parlare della loro attività. I due hanno infatti avviato un progetto per sensibilizzare sul tema dell’autismo, malattia di cui il ragazzo è affetto, e stanno ottenendo un importante successo a livello nazionale. Le loro iniziative possono essere seguite online attraverso il profilo Instagram ufficiale del loro progetto, che trovate a questo link. Andrea Antonello è nato a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, nel 1993, e oggi ha dunque 30 anni. Malato di autismo fin da piccolissimo, oggi gestisce assieme al padre Franco l’impresa sociale I bambini delle fate, fondata nel 2005 e che si occupa di sensibilizzare sul tema dell’autismo e delle altre disabilità. Per promuovere le loro iniziative umanitarie, padre e figlio organizzano vari progetti e appaiono spesso in televisione, ma il loro lavoro si concentra anche sulla raccolta di fondi a sostegno dei progetti sull’autismo e delle famiglie in difficoltà.

Verso i due anni d’età, Andrea Antonello ha iniziato a mostrare i primi segni d’irrequietezza, che hanno costretto i suoi genitori a rivolgersi a vari medici per capire quale fosse il problema. Presto per il ballerino per una notte della prima puntata di Ballando con le stelle è arrivata la diagnosi di autismo e difficoltà nello sviluppo, che Franco Antonello ha descritto dicendo di aver sentito come se il mondo gli fosse caduto addosso. Il ragazzo ha vissuto la tipica vita non semplice di ogni persona malata di autismo, ma i suoi genitori si sono fin da subito adoperati per non fargli mancare nulla. Nel 2005 hanno creato l’impresa sociale I bambini delle fate, e cinque anni dopo il padre ha deciso di lasciare il suo lavoro per partire assieme al figlio per un viaggio di tre mesi in moto per il Sudamerica. Da questa esperienza, che ha permesso ai due di avvicinarsi ancora di più, è nato il libro Se ti abbraccio non aver paura, che è stato un best seller mondiale e ha anche ispirato un film, Tutto il mio folle amore, diretto da Gabriele Salvatores nel 2019. Oggi, Andrea Antonello è riuscito a raggiungere una propria autonomia, e può quindi vivere da solo, anche se in casa ha alcune telecamere che consentono ai genitori di sincerarsi sul suo stato, e ci sono delle collaboratrici domestiche che ogni giorno vanno a casa sua per aiutarlo in alcune cose. Dal 2013 a oggi l’ospite speciale della puntata di Ballando con le stelle del 21 ottobre ha pubblicato quattro libri.

Ballando con le stelle Andrea Antonello padre e madre

Il padre di Andrea Antonello si chiama Franco, come anticipato poco sopra, e da anni lavora a fianco del figlio con le iniziative dell’associazione I bambini delle fate. Franco Antonello è un imprenditore veneto, e per anni è stato attivo nel settore pubblicitario: possedeva infatti un’importante agenzia di comunicazione, e si occupava di vendere la pubblicità alle aziende. Ha svolto questo lavoro fino al 2010, quando ha deciso di mollare tutto per dedicarsi esclusivamente all’associazione I bambini delle fate assieme a suo figlio. Si è sposato nel 1989 con una donna di nome Bianca, che è la madre di Andrea Antonello e oggi ha 54 anni. Su di lui però non sono disponibili molte altre informazioni, dato che resta un po’ più dietro le quinte rispetto al figlio e al marito. La famiglia Antonello ha un secondo figlio, Alberto, che ha 23 anni e che purtroppo è noto per un fatto tragico: nell’ottobre 2021 è stato condannato a 8 mesi per un incidente automobilistico in cui è morta la sua fidanzata, Giulia Zandarin, di 18 anni, avvenuto la sera di Halloween del 2019. Alberto Antonello era stato fermato dai Carabinieri e trovato in possesso di una piccola quantità di hashish, per cui gli era stata ritirata la patente e gli stato rilasciato un permesso per guidare fino a casa quella sera. Il ragazzo, però, assieme alla fidanzata e ad altri amici si era recato a una discoteca di Jesolo. La mattina seguente, rientrando a casa, ebbe un incidente, dovuto forse a un colpo di sonno: il ragazzo finì in coma per alcuni giorni, mentre la ragazza morì sul colpo. Oggi il fratello di Andrea Antonello di Ballando con le stelle sta bene nonostante, come può essere evidente le norme trauma vissuto quella tragica notte.