Ballando con stelle Morano Porcu chi è ballerino di Alex di Giorgio

Moreno Porcu in coppia con Alex di Giorgio è un nuovo maestro di Ballando con le Stelle 2022. Chi è stupisce

Moreno Porcu, 34 anni, è un ballerino professionista impegnato nell’edizione 2022 di Ballando con le Stelle, in onda a partire da sabato 8 ottobre, in prima serata su Rai 1. È lui a seguire il percorso di Alex Di Giorgio, provando a condurlo alla vittoria finale. Nato il 15 novembre 1988 a Uta, in provincia di Cagliari, ha sviluppato una profonda passione per la danza fin da giovanissimo, dal 2003. In carriera ha conquistato per due volte delle vittorie nazionali, imponendosi come campione italiano di danza latino-americana, una doppietta consecutiva. Del ballerino in coppia con il nuotatore è importante la sua storia di vita. Alex di Giorgio ha voluto ballare con un uomo anche lui dichiaratamente omosessuale come Moreno Porcu per mandare un messaggio molto forte: sensibilizzare contro l’omofobia. Certo, a Ballando con le stelle era già successo che due uomini ballassero insieme: stiamo parlando di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, ma il maestro oggi prof. ad Amici è sposato con Francesca Tocca, ora è diverso. Come detto, Moreno Porcu ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza da giovanissimo. Disputa in gare nazionali fin dal 2003. Oltre a lavorare come ballerino professionista, è anche animatore di zumba e istruttore di danza e fitness. Una carriera colma di soddisfazioni, la sua, trovando spazio anche nel corpo di ballo dello Brendan Cole Live e di Burn the Floor.

Ballando con le stelle Moreno Porcu vita privata

Moreno Porcu nel 2017 ha deciso di abbandonare una volta per tutte le competizioni agonistiche e con Ballando con le Stelle ha inizio una nuova fase della sua carriera. Un passo cruciale pe lui, che si ritroverà a trasformare l’ex nuotatore Di Giorgio in un ballerino provetto. Cosa sappiamo della vita privata di Moreno Porcu? Davvero poco, purtroppo per i fan del gossip. Il giovane è molto riservato e non abbiamo idea se sia fidanzato o meno. Abbiamo invece alcune info sulla sua famiglia. Molto legato alla sorella Giorgia, da sempre la sua più grande fan. Una delle riprove è dato dal fatto che i due condividono un tatuaggio. Il ballerino di Ballando con le stelle ha scelto il collo e lei il petto. Il simbolo è quello dell’infinito, con i loro nomi che si intrecciano. In pochi sanno che il nuovo maestro sardo di Ballando con le Stelle è una vera e propria star dei social. Il suo profilo Instagram @morenoporcu è ricco di scatti dove mette in mostra il suo fisico perfetto. Anche su tiktok il ballerino va fortissimo con video di balletti, challange e coreografie arrivando oggi ad avere 430mila follower destinati a crescere a dismisura. Scommettiamo anche che una possibile coppia anche nella vita reale può essere proprio quella formata da Moreno Porcu e Alex di Giorgio.