Amici 2023 Samu Spina chi è età e Instagram: già con Tananai

Non è ancora un cavallo di razza ma nemmeno un pony: l’allievo di Amici 23 Samu Spina ha già all’attivo collaborazioni che non sono di certo da dilettante come gran parte degli aspiranti professionisti che siedono tra i banchetti della scuola di Maria De Filippi, che nell’ultimo periodo ha inaugurato la schiera dei figli d’arte. Samu Spina non ha un padre o una madre famosi come Angelina Mango e Holden ma nel suo piccolo è già famoso. Ha un background artistico consolidato con 20 mila stream su Spotify ancor prima di esordire sul piccolo schermo pronti di sicuro a decollare con la popolarità che si ottiene ogni qualvolta si entra in un programma televisivo. Basta dare uno sguardo alla bio per rendersi conto del suo curriculum. Samu Spina nasce a Lugano nel 2000 precisamente il 23 agosto e quindi è del segno zodiacale della Vergine. I genitori sono italiani e probabilmente è nato in Svizzera perché la mamma ha scelto di partorire in una clinica elvetica. Infatti la sua vita è sempre stata a Milano dove lì si avvicina subito al mondo della musica elettronica e dove frequenta il liceo. Il segreto del suo talento coltivato in tenera età è dovuto alla passione che i suoi genitori hanno per la musica, sono infatti collezionisti di vinili e parlano sempre di questa arte dalla mattina alla sera. Poco più che 14enne debutta alla consolle infatti Samu Spina di Amici è principalmente un deejay e producer ispirato da Calvin Harris, David Guetta e big di questo settore che hanno formato la sua crescita artistica. La gavetta inizia tra i locali di Milano e gli eventi più in voga, il primo singolo è a 17 anni “Alive”, due anni dopo firma un contratto con la casa discografica BMG e la canzone Hexagon Radio viene ascoltato anche all’estero e streammato su Spotify. Come producer nel 2020 firma il remix di Thinking of you dei Simply Red, l’anno dopo è in un featuring con Fargetta in Underwater, una traccia completamente scritta e realizzata da remoto ai tempi della pandemia. Samu Spina, 23 anni, il cui vero nome è Samuele come è facile immaginare ha dichiarato a Sky di aver iniziato il suo lavoro da deejay osservando le tecniche dei più grandi su YouTube. La sua evoluzione musicale è attualmente verso il pop, il suo sogno è di riuscire a conseguire obiettivi sempre maggiori.

Amici 2023 Samu Spina fidanzata

Una foto di Samu Spina dal video di “È tardi ormai”

Per quanto riguarda la vita privata dell’allievo di Amici, Samu Spina non risulta avere una fidanzata e nemmeno una storia importante nell’ultimo periodo. Il suo profilo Instagram è già verificato ed è @samuspina. Una piccola curiosità su di lui: inizialmente il suo nome d’arte era Danny Trexin con cui ha iniziato la sua carriera da deejay. Per quanto riguarda il suo rapporto con Tananai, ha aperto il suo concerto al Roma Summer Fest alla consolle con un live, un evento che subito è stato rilanciato sui social quando si è saputo del suo ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Durante quella serata lo stesso Samu Spina aveva pubblicato alcune storie sui social con un pubblico molto caloroso dopo la sua esibizione. Scatta automatica la domanda del perché un deejay possa approdare alla scuola di Amici che non prevede tra gli allievi questa tipologia di artista. Negli ultimi mesi Samu Spina ha iniziato ad evolvere il suo percorso musicale e diventare cantautore scrivendo e cantando brani in italiano. Su Spotify solo pochi giorni dopo il suo ingresso nel programma sono apparse alcune playlist pubbliche con dei brani proprio dell’allievo nato a Lugano. In molte interviste ha inoltre raccontato del suo rapporto controverso con la città di Milano dove attualmente vive che gli ha dato molte opportunità lavorative e tanta ispirazione per la sua musica ma allo stesso tempo ne ha sottolineato i difetti.