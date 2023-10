Ballando con le stelle 2023 chi è uscito ieri sera prima puntata: lite allo spareggio

Chi è uscito ieri sera a Ballando con le stelle 2023 nella prima puntata del 20 ottobre. Tesoretto diviso tra due concorrenti e classifica che mette d’accordo tutti

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Ballando con le stelle 2023 arrivata alla sua diciottesima edizione e per conoscere l’identità di chi è stato eliminato bisogna aspettare ancora un po’. È andata in scena una diretta inizialmente tranquilla rispetto a quelle a cui siamo abituati, salvo poi esplosione delle polemiche sui titoli di coda tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari si sono resi protagonisti di un litigio. Per la giuria quest’anno la classifica è chiara: si giocano la vittoria Carlotta Mantovan, Simona Ventura e Wanda Nara. Le tre donne rispettivamente con un samba, uno slow Fox e una rumba hanno incantato per tecnica ed energia. Momento toccante ieri sera a Ballando per un’esibizione di Lino Banfi che si è trasformata in un ricordo della sua amata moglie Lucia. Non sono mancate le critiche social per la scelta degli autori di lasciare un’immagine sul LED della defunta con Lino Banfi in lacrime, consolato solo dopo averlo lasciato disperato, da solo, in pista. Ballerino per una notte ieri Andrea Antonello, ragazzo autistico, come inno alla sensibilizzazione sull’argomento, ancora ostico. Da segnalare che nel corso della puntata Selvaggia Lucarelli ha fatto diverse battute sul caso Andrea Giambruno. Prima ha ironizzato sul colore del vestito scelto da Milly Carlucci, poi ha chiesto a Rosella Erra se è aperturista.

Ballando con le stelle 2023 cosa è successo nella prima puntata

Ballando con le stelle Antonio Caprarica risentito per le battute di Teo Mammucari

Antonio Caprarica ha dato il via alle danze. La conduttrice ha ironizzato sul suo aprire la prima puntata di Ballando con le stelle 2023 facendo leva sull’esperienza di corrispondente di Antonio Caprarica che ha ballato uno slowfox sulle note di Yellow Submarine dei The Beatles. Ivan Zazzaroni lo ha definito troppo lento, Fabio Canino lo ha visto troppo meccanico come una guardia inglese, Carolyn Smith lo ha visto elegante con una buona postura, l’unica cosa è che non è andato a tempo, deve lavorare di più anche sulla musicalità. Guillermo Mariotto è stato il più gentile della giuria, perché ha visto qualcosa di promettente in vista delle prossime puntate, ma comunque gli ha dato uno 0. Selvaggia Lucarelli fa una battuta sul tormentone del momento blu Estoril o blu Cina riguardo al vestito di Milly Carlucci, Salvo vuoi sentire dallo stilista ritenendo semplicemente che il giornalista non sia portato per il ballo. Voto 4 per Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith, 5 invece per Selvaggia Lucarelli. Ieri sera 21 ottobre nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2023 il secondo concorrente è stato Paola Perego in un quick step sulle note di Canto anche se sono stonato. Per Zazzaroni c’è stato del buono, ma tutti hanno sottolineato che deve lasciarsi andare di più come anche Matano. La Lucarelli ha chiesto più volte che rimanesse nel suo ruolo e che ha un compito difficile perché balla con Angelo Madonia e tutti ricordano la coppia dello scorso anno tra il ballerino e Ema Stokholma. Mariotto ha invece commentato con una battuta ricordando che il suo agente è proprio il marito della Perego, un conflitto di interesse evidenziato ironicamente da Selvaggia Lucarelli. Voti tutto sommato buoni per la conduttrice con tre 6, l’8 della Lucarelli ma anche il 4 di Mariotto. Sorprende per la dolcezza Lorenzo Tano che con Lucrezia Lando sembra già avere tutti i presupposti per dare vita ad una nuova coppia a Ballando con le Stelle. Il jive sembra promettere bene per il futuro, non per Selvaggia Lucarelli che però ha intravisto complicità cosa che il concorrente non ha negato. Per Canino ci sono pro e contro mentre per Zazzaroni la scelta è stata sbagliata, impietoso Mariotto che ha definito Lorenzo Tano uno scarafaggio esagitato. Per Sara di Vaira invece Lucrezia Lando ha avuto troppa fiducia in lui, rendendo la coreografia troppo professionale e per questo troppo complicata per un debuttante nel mondo del ballo. Stesso parere di Simone Di Pasquale che ha aggiunto che gli manca la malizia. Alberto Matano ha chiesto al figlio di Rocco Siffredi cosa gli avesse consigliato il padre, in sostanza semplicemente di concentrarsi sul ballo. Voti bassi nonostante l’imprevisto del microfono: Tre 5, un 3 della Lucarelli 3, e 0 di Mariotto.

Ieri sera 21 ottobre nella prima puntata di Ballando con le Stelle è stato poi il turno di Rosanna Lambertucci in una salsa sulle note di La Vida es un Carnival. Per Rossella Erra il matrimonio le ha fatto benissimo e si vede in pista, Fabio Canino si aspettava peggio, ha apprezzato la performance, Zazzaroni ha visto un’energia incredibile. Mariotto l’ha stroncata, non sembrava salsa e non era a tempo. Selvaggia Lucarelli l’ha trovata arrogante perché rischia e questo le piace. Carolyn Smith ha visto la salsa quella basica, ha visto entusiasmo ma c’è tanto da lavorare sul tenere il tempo. Sara di Vaira si è complimentata e ha addirittura aggiunto che era a tempo nella prima parte, beccandosi un pazza di Mariotto e visionaria da Carolyn. Simone Di Pasquale invece ha commentato sostenendo che i giurati abbiano dei pregiudizi. I voti di Rosanna Lambertucci sono stati Zazzaroni e Lucarelli 5, Canino e Smith 4, Mariotto 0. Tutti 10 invece per Lino Banfi e Alessandra Tripoli che hanno portato in scena un valzer sulle note di Cinque giorni di Michele Zarrillo dedicato alla scomparsa della moglie dell’attore a causa del morbo di Alzheimer. Un momento davvero molto commovente che si è concluso con un pianto a dirotto di Banfi nel ricordare la sua Lucia. Per stemperare l’atmosfera pesante Nonno Libero ha fatto un gioco di prestigio che aveva imparato da giovane per sbarcare il lunario. Nella puntata di ieri sera 21 ottobre a Ballando con le Stelle 2023 Giovanni Terzi è sceso in pista con un tango sulle note di Parlami D’amore dei Negramaro. Carolyn Smith prende per prima la parola, voleva complimentarsi per la postura anche se c’è molto da lavorare sulla tecnica. Mariotto, manco a dirlo, non è d’accordo. Non ha apprezzato la performance perché era troppo concentrata sui passi e il tango era troppo sorridente. Selvaggia Lucarelli non ha parlato del ballo e ha solo ironizzato sul fatto che fosse un fidanzato come il suo Lorenzo Biagiarelli lo scorso anno. Fabio Canino ha notato un’ottima presenza televisiva, Zazzaroni lo ha trovato coraggioso. Rossella Erra lo ha definito una carezza gentile sul viso di una donna per la sua classe. Il compagno di Simona Ventura raccoglie tutti 6 e ovviamente lo zero di Mariotto.

Ieri sera nella prima puntata di Ballando con le stelle 2023 ballerino per una notte è stato Andrea Antonello, ragazzo autistico che ha scritto anche un libro insieme a suo padre Franco per sensibilizzare sul tema. Per Carolyn Smith chi ha spaccato è Simona Ventura in coppia con Samuel Peron, la prima concorrente ad eseguire bene un samba molto tecnico alla prima puntata e che ha il ritmo del sangue. Fabio Canino l’ha definita una professionista, per Zazzaroni non c’è partita tra lei e gli altri. Selvaggia Lucarelli sfrutta il momento per mandare una bella zeppata a Barbara D’Urso. Complimentandosi con la Ventura per la sua umiltà nell’aver ricominciato da ruoli più piccoli rispetto alla sua passata grande carriera, le ha detto che a differenza di altre non è andata in Inghilterra quando era senza lavoro all’improvviso. Per Mariotto è l’unica che balla. La storica conduttrice di Quelli che il calcio fa incetta di voti alti: 8 da parte di Canino, Smith e Mariotto, 9 da Zazzaroni, 10 dalla Lucarelli. Da finale la rumba su Lucio Dalla di Wanda Nara e Pasquale la Rocca, campione in carica. La presidentessa di giuria parla di trovare il pelo nell’uovo se le chiede di curare un po’ la posizione dei piedi e la postura. Fabio Canino vede ancora margini di miglioramento, “una rumba così in 16 anni non l’ho mai vista” come interpretazione e movimento sottolinea Zazzaroni. Avere Pasquale La Rocca è un vantaggio, ne è convinta la Lucarelli che chiede alla moglie di Icardi di mostrare il suo vero

Complimenti per la rumba, sarà una edizione Argentina contro Italia aggiunge divertito Mariotto: tre 8, 10 del direttore del Corriere dello Sport e 9 dello stilista.

Ballando con le stelle 2023 classifica prima puntata

A sorpresa, forse è mai successo nella storia di Ballando con le stelle, Alberto Matano condivide interamente la classifica della giuria. Sbirciando anche i social, decide di dare il suo tesoretto a Lino Banfi, non solo per la performance ma anche perché ha avuto il coraggio di portare sul palco la sua vita e il suo dolore. Rossella Erra ringrazia Matano per aver dato i punti a Lino Banfi, che ha commosso anche lei con l’omaggio alla moglie Lucia. La sua parte di tesoretto però va a Ricky Tognazzi e Tove Vilfor perché è sicura che, nel corso delle prossime puntate, il regista riuscirà a mostrare anche una parte più guascone sensuale di sè. In ordine casuale Milly Carlucci inizia a salvare una dopo l’altra le coppie che grazie al voto della giuria sommato a quello dei social si è classificata per andare alla prossima puntata, la seconda: Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Lino Banfi e Alessandra Tripoli, Ricky Tognazzi e Tove Vilfor, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Simona Ventura e Samuel Peron, Paola Perego e Angelo Madonia, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Giovanni Terzi e Giada Lini, Sara Croce e Luca Favilla, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina. Vanno alla spareggio per l’eliminazione Antonio Caprarica e Rosanna Lambertucci. Il verdetto su chi è stato eliminato ieri sera da Ballando con le stelle del 21 ottobre verrà dato all’inizio della prossima puntata del 28 ottobre ma la trasmissione si chiude con la polemica più interessante della serata. Teo Mammucari fa una battuta sui concorrenti in bilico “Non me l’aspettavo (margine della sua esibizione aveva già scherzato con la giuria sulle performance di Caprarica e Lambertucci). Il giornalista non l’ha presa benissimo replicando stizzito “lei è simpatico ma non conosce il fair play”. La classifica della puntata di ieri sera di Ballando con le stelle del 21 ottobre è stata la seguente:

Lino Banfi e Alessandra Tripoli 50 punti (più tesoretto 75)

Wanda Nara Pasquale la Rocca e Simona Ventura e Samuel Peron a pari merito 43 punti

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu 40 punti

Ricky Tognazzi e Tove Vilfor 34 punti (slittato al secondo posto con i 25 del tesoretto di Rossella Erra)

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 33 punti

Sara Croce e Luca Favilla 32 punti

Paola Perego e Angelo Madonia 30 punti

Giovanni Terzi erzi e Giada Lini 24 punti

Lorenzo Tano Lucrezia Lando e Rosanna Lambertucci Simone Casula a pari merito 18 punti

Antonio Caprarica e Maria Ermachcova 17 punti