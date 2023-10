Blanca 2 anticipazioni 2 novembre: le bugie di Sebastiano

Nelle anticipazioni del 2 novembre di Blanca 2 le bugie di Sebastiano, la caccia a Polibomber e l’intricato sentimento tra Blanca e Liguori

Dopo la puntata del 26 ottobre di Blanca 2, le anticipazioni annunciano che la caccia a Polibomber è finalmente riaperta e i nodi dovranno venire al pettine nei prossimi due episodi della serie di Rai 1, nei quali gli spettatori e le spettatrici sperano di ottenere finalmente le informazioni decisive per scoprire la vera identità e il movente del terrorista, oltre che il suo legame con Blanca. Qualcosa dovrebbe già emergere nel corso del quinto episodio di questa seconda stagione, che andrà in onda giovedì 2 novembre e sarà intitolato Il cacciatore di bambini. In questa puntata, la nostra protagonista sarà chiamata a indagare sulla misteriosa aggressione ai danni di un uomo di origini mediorientali, avvenuta in un parco cittadino. Nel frattempo, sul fronte sentimentale Blanca sarà ancora in competizione con Veronica per il cuore di Liguori: l’uomo è sempre più attratto dalla consulente, ma con l’altra donna ha riscoperto un lato di sé che credeva sepolto da tempo, e non può negare l’affetto che prova anche per Veronica. Le indagini sul misterioso attentatore, però, la riporteranno presto a occuparsi di un caso che continua a sembrare molto intricato, soprattutto dopo che emerge il possibile coinvolgimento di Sebastiano, l’ex fidanzato di sua sorella Beatrice, inizialmente accusato dalla protagonista di aver causato l’incendio che l’ha resa cieca ma infine riabilitato dalla stessa Blanca, non più convinta che fosse lui il colpevole. Quale sarà la verità dietro il caso che sta sconvolgendo Genova? E quale ruolo ha in tutto questo Sebastiano, che forse non è così innocente come vuol fare credere? Solo nelle prossime puntate di Blanca avremo la risposta. L’appuntamento è dunque per il 2 novembre su Rai 1 in prima serata con il penultimo episodio della seconda stagione, e poi per il 9 novembre con il gran finale, intitolato La bomba.

LEGGI ANCHE: Blanca 2 cambiato il cane Linneo? La verità sul bulldog

Blanca 2 riassunto puntate precedenti

Attualmente, la seconda stagione di Blanca è già arrivata al quarto episodio, andato in onda la sera di giovedì 26 ottobre e intitolato Fumo negli occhi. Nei nuovi episodi andati in onda finora nel 2023, la nostra protagonista deve lavorare al caso molto serio di un misterioso terrorista, responsabile di diversi attentati dinamitardi in varie zone di Genova. Come se non bastasse, il criminale dimostra di essere particolarmente interessato proprio alla giovane donna, che nel frattempo non è più stagista ma consulente ufficiale della polizia. Chiede infatti di parlare espressamente con lei e sembra conoscere qualcosa sul passato di Blanca, tra cui proprio sull’incidente che ha sconvolto il suo passato. Nel primo episodio della seconda stagione, la polizia arresta l’antiquario Antonio Parodi, che però si rivela non essere il cosidetto Polibomber. Nel corso dei successivi episodi, il mistero attorno al terrorista s’infittisce, complice anche un falso allarme che Polibomber lancia relativamente a una bomba al porto antico. Quest’ultimo evento, se non altro, ha permesso alla polizia di riaprire il caso dell’attentatore, non potendo più dare la colpa esclusiva delle bombe a Parodi. Viene così istituita un’unità apposta guidata dal capo della Digos Paolo Sivori, alla quale ovviamente deve partecipare anche Blanca, che come al solito si deve dividere tra questo e gli altri casi più ordinari, e ovviamente con tutti i problemi della sua vita privata.

Copyright Image: ABContents