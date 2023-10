Blanca 2 cambiato il cane Linneo? La verità sul bulldog

Il cane Linneo è la star di Blanca, razza bulldog americano, si vocifera sia stato sostituito

Nel cast di Blanca, Fiona, 3 anni, bulldog americano di razza pura, è Linneo cane femmina anche se porta un nome da maschio. L’attenzione dei fan fin dalla prima puntata della serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno si è concentrata sull’assistente della consulente di polizia non vedente che ha molto seguito non solo in Italia ma anche in Spagna dove va in onda sull’emittente Telecinco. Seguendo le orme di personaggi divenuti iconici come Lassie e Il Commissario Rex, anche Linneo ha conquistato il pubblico che segue con grande interesse la fiction e proprio quest’attenzione ha portato alla ribalta il bulldog americano per una notizia che ha iniziato a circolare durante le riprese di Blanca 2. Più fonti infatti riportavano la possibilità che Linneo non fosse più interpretato da Fiona ma che in occasione della seconda stagione fosse stato cambiato il cane. Un’ipotesi che aveva spiazzato i tanti seguaci della serie in onda su Raiuno e soprattutto i bambini che si erano affezionati alle avventure del bulldog americano nato a Roma. Già Linneo era stato vittima di fake news nella scorsa stagione quando era stato al centro della puntata del 7 dicembre 2022 Io ballo da sola in cui il bulldog americano veniva colpito da un proiettile durante una sparatoria, colpito sul sedile posteriore dell’auto in cui viaggiavano Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Chi non ricorda quella straziante scena in cui Blanca cercava di rianimare il suo cane che appariva con il volto insanguinato.

Linneo cane di Blanca 2 è Fiona

In quel caso in tanti avevano millantato che Linneo sarebbe morto. Oggi sappiamo che non è così e che il bulldog francese vivrà ancora a lungo. Va detto che la suggestione è nata anche grazie alla grande performance attoriale di Fiona che è stata assolutamente confermata anche per la seconda stagione. Infatti Linneo in Blanca 2 è sempre interpretato dalla bulldog francese mettendo a tacere chi sui social ipotizzava che non fosse lei perché il foto confronto tra la passata e l’attuale stagione metteva in risalto alcune differenze. In realtà ciò che in tanti non avevano messo in conto è che anche i cani, così come gli esseri umani, cambiano anno dopo anno e anche per Linneo di Blanca il tempo passa denotando alcune differenze tra una scena della prima stagione e un’altra della seconda. Resta però impeccabile la sua partecipazione alla fiction anche grazie ad un esperto pet trainer che ha permesso, soprattutto per la disponibilità di Fiona, di poter girare tutte le scene senza mai addormentarla, metodo che in passato veniva utilizzato per permettere di poter lavorare secondo i tempi prestabiliti. Del resto per scegliere che il cane interpreta Linneo sono stati tanti gli aspiranti “attori” che sono stati visionati dalla produzione e da un pet trainer esperto. Alla fine la scelta è ricaduta su Fiona perché in grado di partecipare anche emotivamente alle scene e quindi capace di dare quell’espressività necessaria per rendere ancora più realistiche le avventure di Blanca.